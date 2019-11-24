النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 34 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 30 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأمان الأسري" يعقد ورشة عمل لوضع استراتيجية خط مساندة المرأة

شارك فيها مجموعة من الجهات الحكومية

عقد برنامج الأمان الأسري الوطني أمس ورشة عمل لوضع استراتيجية خط "مساندة المرأة" والفرص والتحديات التي تواجه المشروع الذي أقيم برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى.

وشارك في الورشة مجموعة من الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وجمعية مودة وجمعية النهضة وبرنامج جودة الحياة.

وقدمت المدير العام للخدمات المجتمعية في برنامج الأمان الأسري الوطني تهاني المجحد؛ عرضًا يتحدث عن مشروع خط "مساندة المرأة" بعنوان من الفكرة إلى الإنجاز – وتضمن أهمية المشروع وتوافقه مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وأهم الخدمات التي يمكن أن يقدمه لها، بالإضافة إلى دوره في مساندة الفتيات في خلق قنوات للحوار الهادف الفعّال، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في هذا الإطار ووضع خطط لمواجهة التحديات.

وتناولت الورشة "مناقشة دور الجهات في دعم خط مساندة المرأة، وأبرز الفرص التي سوف يقدمها خط مساندة المرأة في المجتمع، وأبرز التحديات التي يمكن أن تواجه خط مساندة المرأة، والاستراتيجية المستقبلة لخط مساندة المرأة".

فيما شهدت الورشة تفاعل كافة الجهات مع المشروع ومدى أهميته في المجتمع وكيف يمكن أن يساهم في تلبية كافة احتياجات المرأة وحل مشكلاتها من خلال التواصل الفعّال مع الجهات المعنية.

واختتمت بعدة مقترحات تطويرية ستسهم في وضع الاستراتيجية المناسبة لبدء عمل خط مساندة المرأة والذي يعد الأول من نوعه من حيث شموليته في الخدمات التي يقدمها. ويأتي هذا المشروع تأكيداً للثقة السامية من خلال منح المرأة الأحقية الكاملة في استقلاليتها لحل مشكلاتها وتبصيرها بحقوقها وإبراز مكانتها وأهميتها في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمان الأسري" يعقد ورشة عمل لوضع استراتيجية خط مساندة المرأة
سبق

عقد برنامج الأمان الأسري الوطني أمس ورشة عمل لوضع استراتيجية خط "مساندة المرأة" والفرص والتحديات التي تواجه المشروع الذي أقيم برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى.

وشارك في الورشة مجموعة من الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وجمعية مودة وجمعية النهضة وبرنامج جودة الحياة.

وقدمت المدير العام للخدمات المجتمعية في برنامج الأمان الأسري الوطني تهاني المجحد؛ عرضًا يتحدث عن مشروع خط "مساندة المرأة" بعنوان من الفكرة إلى الإنجاز – وتضمن أهمية المشروع وتوافقه مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وأهم الخدمات التي يمكن أن يقدمه لها، بالإضافة إلى دوره في مساندة الفتيات في خلق قنوات للحوار الهادف الفعّال، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في هذا الإطار ووضع خطط لمواجهة التحديات.

وتناولت الورشة "مناقشة دور الجهات في دعم خط مساندة المرأة، وأبرز الفرص التي سوف يقدمها خط مساندة المرأة في المجتمع، وأبرز التحديات التي يمكن أن تواجه خط مساندة المرأة، والاستراتيجية المستقبلة لخط مساندة المرأة".

فيما شهدت الورشة تفاعل كافة الجهات مع المشروع ومدى أهميته في المجتمع وكيف يمكن أن يساهم في تلبية كافة احتياجات المرأة وحل مشكلاتها من خلال التواصل الفعّال مع الجهات المعنية.

واختتمت بعدة مقترحات تطويرية ستسهم في وضع الاستراتيجية المناسبة لبدء عمل خط مساندة المرأة والذي يعد الأول من نوعه من حيث شموليته في الخدمات التي يقدمها. ويأتي هذا المشروع تأكيداً للثقة السامية من خلال منح المرأة الأحقية الكاملة في استقلاليتها لحل مشكلاتها وتبصيرها بحقوقها وإبراز مكانتها وأهميتها في المجتمع.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
04:48 PM

"الأمان الأسري" يعقد ورشة عمل لوضع استراتيجية خط مساندة المرأة

شارك فيها مجموعة من الجهات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
61

عقد برنامج الأمان الأسري الوطني أمس ورشة عمل لوضع استراتيجية خط "مساندة المرأة" والفرص والتحديات التي تواجه المشروع الذي أقيم برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى.

وشارك في الورشة مجموعة من الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وجمعية مودة وجمعية النهضة وبرنامج جودة الحياة.

وقدمت المدير العام للخدمات المجتمعية في برنامج الأمان الأسري الوطني تهاني المجحد؛ عرضًا يتحدث عن مشروع خط "مساندة المرأة" بعنوان من الفكرة إلى الإنجاز – وتضمن أهمية المشروع وتوافقه مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وأهم الخدمات التي يمكن أن يقدمه لها، بالإضافة إلى دوره في مساندة الفتيات في خلق قنوات للحوار الهادف الفعّال، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في هذا الإطار ووضع خطط لمواجهة التحديات.

وتناولت الورشة "مناقشة دور الجهات في دعم خط مساندة المرأة، وأبرز الفرص التي سوف يقدمها خط مساندة المرأة في المجتمع، وأبرز التحديات التي يمكن أن تواجه خط مساندة المرأة، والاستراتيجية المستقبلة لخط مساندة المرأة".

فيما شهدت الورشة تفاعل كافة الجهات مع المشروع ومدى أهميته في المجتمع وكيف يمكن أن يساهم في تلبية كافة احتياجات المرأة وحل مشكلاتها من خلال التواصل الفعّال مع الجهات المعنية.

واختتمت بعدة مقترحات تطويرية ستسهم في وضع الاستراتيجية المناسبة لبدء عمل خط مساندة المرأة والذي يعد الأول من نوعه من حيث شموليته في الخدمات التي يقدمها. ويأتي هذا المشروع تأكيداً للثقة السامية من خلال منح المرأة الأحقية الكاملة في استقلاليتها لحل مشكلاتها وتبصيرها بحقوقها وإبراز مكانتها وأهميتها في المجتمع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,815
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة