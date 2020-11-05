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"عمل الإطار" تختتم اجتماعها الأخير تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

بحضور ممثلين لمالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات دولية معنية

اختتمت مجموعة عمل الإطار أعمال اجتماعها السادس والأخير تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حيث ناقشت المجموعة تقريرها حول تقدم خطة عمل مجموعة العشرين والخطوات المستقبلية نحو النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل بحضور ممثلين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين ومنظمات دولية معنية.

وخلال الاجتماع ناقش المشاركون التنمية الاقتصادية العالمية والنظرة المستقبلية والتقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين.

وفي حديثه عن تقرير التقدم المحدّث الخاص بمجموعة عمل الإطار، والمقرر رفعه خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين في الرياض التي ستعقد في نوفمبر 2020، قال رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار الدكتور نايف الغيث: "جاءت آثار الأزمة بصورة سريعة وحادة، مشكّلة بذلك تحدّيًا فريدًا من نوعه أمام مجموعة العشرين من حيث العمل السريع والجماعي. وتُمثل مصادقة وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية على خطة العمل في أبريل، مصحوبةً بتحديثها اللاحق في أكتوبر، البرهان الذي يدل على مدى حسن تنسيق استجابة مجموعة العشرين وسرعتها التي ما كانت لتتم لولا التصميم التام الذي أبدته جميع الدول الأعضاء وتعاونها الراسخ لتخفيف وطأة الجائحة على الاقتصاد العالمي."

وخلال اللقاء قدّم كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخر تقرير لهما بشأن الاقتصاد العالمي. فيما ناقش الأعضاء في التقرير السنوي الصادر عن الصندوق بشأن النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتقرير التعافي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخيارات التي تحقق التعافي الاقتصادي العالمي.

واختتم الاجتماع بعرض تقديمي من الفريق الإيطالي بمجموعة عمل الإطار، حيث طرح فيه نظرة عامة على أولويات ذات صلة تحت رئاسة إيطاليا المقبلة، تلاها نقاش عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمل الإطار" تختتم اجتماعها الأخير تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
سبق

اختتمت مجموعة عمل الإطار أعمال اجتماعها السادس والأخير تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حيث ناقشت المجموعة تقريرها حول تقدم خطة عمل مجموعة العشرين والخطوات المستقبلية نحو النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل بحضور ممثلين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين ومنظمات دولية معنية.

وخلال الاجتماع ناقش المشاركون التنمية الاقتصادية العالمية والنظرة المستقبلية والتقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين.

وفي حديثه عن تقرير التقدم المحدّث الخاص بمجموعة عمل الإطار، والمقرر رفعه خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين في الرياض التي ستعقد في نوفمبر 2020، قال رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار الدكتور نايف الغيث: "جاءت آثار الأزمة بصورة سريعة وحادة، مشكّلة بذلك تحدّيًا فريدًا من نوعه أمام مجموعة العشرين من حيث العمل السريع والجماعي. وتُمثل مصادقة وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية على خطة العمل في أبريل، مصحوبةً بتحديثها اللاحق في أكتوبر، البرهان الذي يدل على مدى حسن تنسيق استجابة مجموعة العشرين وسرعتها التي ما كانت لتتم لولا التصميم التام الذي أبدته جميع الدول الأعضاء وتعاونها الراسخ لتخفيف وطأة الجائحة على الاقتصاد العالمي."

وخلال اللقاء قدّم كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخر تقرير لهما بشأن الاقتصاد العالمي. فيما ناقش الأعضاء في التقرير السنوي الصادر عن الصندوق بشأن النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتقرير التعافي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخيارات التي تحقق التعافي الاقتصادي العالمي.

واختتم الاجتماع بعرض تقديمي من الفريق الإيطالي بمجموعة عمل الإطار، حيث طرح فيه نظرة عامة على أولويات ذات صلة تحت رئاسة إيطاليا المقبلة، تلاها نقاش عام.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
06:40 PM

"عمل الإطار" تختتم اجتماعها الأخير تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

بحضور ممثلين لمالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات دولية معنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت مجموعة عمل الإطار أعمال اجتماعها السادس والأخير تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حيث ناقشت المجموعة تقريرها حول تقدم خطة عمل مجموعة العشرين والخطوات المستقبلية نحو النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل بحضور ممثلين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين ومنظمات دولية معنية.

وخلال الاجتماع ناقش المشاركون التنمية الاقتصادية العالمية والنظرة المستقبلية والتقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين.

وفي حديثه عن تقرير التقدم المحدّث الخاص بمجموعة عمل الإطار، والمقرر رفعه خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين في الرياض التي ستعقد في نوفمبر 2020، قال رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار الدكتور نايف الغيث: "جاءت آثار الأزمة بصورة سريعة وحادة، مشكّلة بذلك تحدّيًا فريدًا من نوعه أمام مجموعة العشرين من حيث العمل السريع والجماعي. وتُمثل مصادقة وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية على خطة العمل في أبريل، مصحوبةً بتحديثها اللاحق في أكتوبر، البرهان الذي يدل على مدى حسن تنسيق استجابة مجموعة العشرين وسرعتها التي ما كانت لتتم لولا التصميم التام الذي أبدته جميع الدول الأعضاء وتعاونها الراسخ لتخفيف وطأة الجائحة على الاقتصاد العالمي."

وخلال اللقاء قدّم كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخر تقرير لهما بشأن الاقتصاد العالمي. فيما ناقش الأعضاء في التقرير السنوي الصادر عن الصندوق بشأن النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتقرير التعافي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخيارات التي تحقق التعافي الاقتصادي العالمي.

واختتم الاجتماع بعرض تقديمي من الفريق الإيطالي بمجموعة عمل الإطار، حيث طرح فيه نظرة عامة على أولويات ذات صلة تحت رئاسة إيطاليا المقبلة، تلاها نقاش عام.

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