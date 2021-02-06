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السودان يحذّر من أي ملء من جانب واحد لسد النهضة في يوليو

اقترح توسيع نطاق المفاوضات لتشمل أمريكا و"الأوروبي" والأمم المتحدة

حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم (السبت)، من أن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو، يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني.

وذكر "عباس" أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقي: (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة) وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء؛ وفقًا لما أورده "روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يحذّر من أي ملء من جانب واحد لسد النهضة في يوليو
سبق

حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم (السبت)، من أن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو، يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني.

وذكر "عباس" أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقي: (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة) وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء؛ وفقًا لما أورده "روسيا اليوم".

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
07:26 PM

السودان يحذّر من أي ملء من جانب واحد لسد النهضة في يوليو

اقترح توسيع نطاق المفاوضات لتشمل أمريكا و"الأوروبي" والأمم المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم (السبت)، من أن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو، يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني.

وذكر "عباس" أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقي: (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة) وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء؛ وفقًا لما أورده "روسيا اليوم".

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