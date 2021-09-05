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"أبوثنين" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي

أكد أهمية دور "رؤية المملكة 2030" في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت

رأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرضوا تقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. كما سيناقَش خلال المؤتمر بند أثر التطور التقني على بيئة العمل، وكذلك بند متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.

وألقى الدكتور أبوثنين كلمة خلال المؤتمر، أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستضافة، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية رؤية السعودية 2030 في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت؛ لدورهم المهم في رفع ودعم الاقتصاد، وخلق فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى إطلاق حكومة السعودية عددًا من المبادرات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وآثارها على رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد في ختام كلمته أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البشرية في السعودية تسعى دائمًا لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من التجارب الناجحة في أسواق العمل العربية.


وسبق المؤتمر اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون للتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة.

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"أبوثنين" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي
سبق

رأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرضوا تقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. كما سيناقَش خلال المؤتمر بند أثر التطور التقني على بيئة العمل، وكذلك بند متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.

وألقى الدكتور أبوثنين كلمة خلال المؤتمر، أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستضافة، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية رؤية السعودية 2030 في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت؛ لدورهم المهم في رفع ودعم الاقتصاد، وخلق فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى إطلاق حكومة السعودية عددًا من المبادرات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وآثارها على رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد في ختام كلمته أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البشرية في السعودية تسعى دائمًا لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من التجارب الناجحة في أسواق العمل العربية.


وسبق المؤتمر اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون للتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:58 PM

"أبوثنين" يرأس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي

أكد أهمية دور "رؤية المملكة 2030" في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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رأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرضوا تقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. كما سيناقَش خلال المؤتمر بند أثر التطور التقني على بيئة العمل، وكذلك بند متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.

وألقى الدكتور أبوثنين كلمة خلال المؤتمر، أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستضافة، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية رؤية السعودية 2030 في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت؛ لدورهم المهم في رفع ودعم الاقتصاد، وخلق فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى إطلاق حكومة السعودية عددًا من المبادرات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وآثارها على رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد في ختام كلمته أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البشرية في السعودية تسعى دائمًا لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من التجارب الناجحة في أسواق العمل العربية.


وسبق المؤتمر اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون للتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة.

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