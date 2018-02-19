وزير الخارجية يلتقي نظيره الأرميني

على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية أرمينيا آرارات ميرزويان، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشَهِد اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المختلفة، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدين.

وتَطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار وحفظ الأمن والسلم الدولييْن، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.