النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫مشروع النظام الجديد يمنح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية

وافق مجلس الوزراء على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته، والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم.

ويعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة، ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.

وينص النظام الجديد على منح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية. وكذلك ينص على عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السجن تجاه مَن يسيء لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان من الأفراد أو الجهات الاعتبارية. كما يهدف النظام إلى ضمان إجراء الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن، ودعم الأنشطة التطوعية، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون مناسبة لكبار السن.

وأكد النظام أن من حق كبير السن العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته وفق تسلسل الرعاية، وألا يجوز لدور الرعاية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك، كما يمنح النظام كبير السن بطاقة امتياز من الوزارة تمكنه الحصول على الخدمات والامتيازات.

وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام أتى امتدادًا لسلسلة أعمال تطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لكبار السن وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية، حيث يعد النظام إحدى ركائز التحول ويوائم أفضل الممارسات العالمية المقدمة لكبار السن.

يُذكر أن الوزارة ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي عملت على إعداد النظام الخاص بكبار السن ومراجعة مواده بالتعاون مع عدة جهات ممثلة في: مجلس شؤون الأسرة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫مشروع النظام الجديد يمنح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية
سبق

وافق مجلس الوزراء على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته، والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم.

ويعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة، ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.

وينص النظام الجديد على منح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية. وكذلك ينص على عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السجن تجاه مَن يسيء لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان من الأفراد أو الجهات الاعتبارية. كما يهدف النظام إلى ضمان إجراء الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن، ودعم الأنشطة التطوعية، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون مناسبة لكبار السن.

وأكد النظام أن من حق كبير السن العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته وفق تسلسل الرعاية، وألا يجوز لدور الرعاية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك، كما يمنح النظام كبير السن بطاقة امتياز من الوزارة تمكنه الحصول على الخدمات والامتيازات.

وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام أتى امتدادًا لسلسلة أعمال تطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لكبار السن وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية، حيث يعد النظام إحدى ركائز التحول ويوائم أفضل الممارسات العالمية المقدمة لكبار السن.

يُذكر أن الوزارة ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي عملت على إعداد النظام الخاص بكبار السن ومراجعة مواده بالتعاون مع عدة جهات ممثلة في: مجلس شؤون الأسرة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الصحة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:34 PM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:50 PM

‫مشروع النظام الجديد يمنح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
992

وافق مجلس الوزراء على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته، والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم.

ويعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة، ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.

وينص النظام الجديد على منح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية. وكذلك ينص على عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السجن تجاه مَن يسيء لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان من الأفراد أو الجهات الاعتبارية. كما يهدف النظام إلى ضمان إجراء الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن، ودعم الأنشطة التطوعية، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون مناسبة لكبار السن.

وأكد النظام أن من حق كبير السن العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته وفق تسلسل الرعاية، وألا يجوز لدور الرعاية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك، كما يمنح النظام كبير السن بطاقة امتياز من الوزارة تمكنه الحصول على الخدمات والامتيازات.

وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام أتى امتدادًا لسلسلة أعمال تطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لكبار السن وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية، حيث يعد النظام إحدى ركائز التحول ويوائم أفضل الممارسات العالمية المقدمة لكبار السن.

يُذكر أن الوزارة ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي عملت على إعداد النظام الخاص بكبار السن ومراجعة مواده بالتعاون مع عدة جهات ممثلة في: مجلس شؤون الأسرة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,303
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,296
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,708
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة