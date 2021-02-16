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سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم" لدى إمارة أندورا

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، لوزيرة الخارجية ماريا أوباتش.

وعبر السفير القين خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إمارة أندورا، عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين

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سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم" لدى إمارة أندورا
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، لوزيرة الخارجية ماريا أوباتش.

وعبر السفير القين خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إمارة أندورا، عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:12 PM

سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم" لدى إمارة أندورا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، لوزيرة الخارجية ماريا أوباتش.

وعبر السفير القين خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إمارة أندورا، عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.

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