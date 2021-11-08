"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك

أعلنت قيادة التحالف عن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.
وقالت: مليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار في الحديدة.
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.
وقالت: مليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار في الحديدة.
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.
وقالت: مليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار في الحديدة.
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك.
وقالت: مليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار في الحديدة.