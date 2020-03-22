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أمين عسير يتفقد سوق الخضار بالخميس ويوجه بسرعة معالجة سوء التنظيم والنظافة

استمع إلى ملاحظات عدد من المواطنين والعاملين في السوق

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور، وليد الحميدي، سوق الخضار في محافظة خميس مشيط، بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

والتقى "الحميدي" خلال جولته رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومستثمر السوق.

وأبدى الدكتور وليد الحميدي انزعاجه من تردي مستوى التنظيم في السوق والنظافة، مطالبًا بسرعة معالجة الملاحظات التي شاهدها على الفور.

وأكد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على السوق للتأكد من معالجة كافة الملاحظات المرصودة والالتزام بالإجراءات المعمول بها .

وبين أن تلك الزيارة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة وبمتابعة شخصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل؛ حرصًا منهما على سلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الحالية مع تفشي مرض كرونا المستجد.

وشدد "الحميدي" على أن ما شاهده لا يرضي أي مسؤول، وأنه سيتابع معالجة جميع الملاحظات شخصيًا.

الجدير بالذكر أن الدكتور وليد الحميدي قد التقى خلال الجولة عددًا من المواطنين والعاملين في السوق واستمع إليهم، وأكد لهم بأن جميع ملاحظاتهم محل اهتمام الأمانة وبلدية المحافظة.

أمين منطقة عسير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير يتفقد سوق الخضار بالخميس ويوجه بسرعة معالجة سوء التنظيم والنظافة
سبق

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور، وليد الحميدي، سوق الخضار في محافظة خميس مشيط، بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

والتقى "الحميدي" خلال جولته رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومستثمر السوق.

وأبدى الدكتور وليد الحميدي انزعاجه من تردي مستوى التنظيم في السوق والنظافة، مطالبًا بسرعة معالجة الملاحظات التي شاهدها على الفور.

وأكد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على السوق للتأكد من معالجة كافة الملاحظات المرصودة والالتزام بالإجراءات المعمول بها .

وبين أن تلك الزيارة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة وبمتابعة شخصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل؛ حرصًا منهما على سلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الحالية مع تفشي مرض كرونا المستجد.

وشدد "الحميدي" على أن ما شاهده لا يرضي أي مسؤول، وأنه سيتابع معالجة جميع الملاحظات شخصيًا.

الجدير بالذكر أن الدكتور وليد الحميدي قد التقى خلال الجولة عددًا من المواطنين والعاملين في السوق واستمع إليهم، وأكد لهم بأن جميع ملاحظاتهم محل اهتمام الأمانة وبلدية المحافظة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
03:50 PM

أمين عسير يتفقد سوق الخضار بالخميس ويوجه بسرعة معالجة سوء التنظيم والنظافة

استمع إلى ملاحظات عدد من المواطنين والعاملين في السوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تفقد أمين منطقة عسير الدكتور، وليد الحميدي، سوق الخضار في محافظة خميس مشيط، بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

والتقى "الحميدي" خلال جولته رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومستثمر السوق.

وأبدى الدكتور وليد الحميدي انزعاجه من تردي مستوى التنظيم في السوق والنظافة، مطالبًا بسرعة معالجة الملاحظات التي شاهدها على الفور.

وأكد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على السوق للتأكد من معالجة كافة الملاحظات المرصودة والالتزام بالإجراءات المعمول بها .

وبين أن تلك الزيارة تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة وبمتابعة شخصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل؛ حرصًا منهما على سلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الحالية مع تفشي مرض كرونا المستجد.

وشدد "الحميدي" على أن ما شاهده لا يرضي أي مسؤول، وأنه سيتابع معالجة جميع الملاحظات شخصيًا.

الجدير بالذكر أن الدكتور وليد الحميدي قد التقى خلال الجولة عددًا من المواطنين والعاملين في السوق واستمع إليهم، وأكد لهم بأن جميع ملاحظاتهم محل اهتمام الأمانة وبلدية المحافظة.

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