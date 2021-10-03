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التحذير 4.. سلطنة عمان تعلن بدء التأثيرات المباشرة لإعصار "شاهين"

يتجه إلى سواحل جنوب وشمال الباطنة.. الرياح 139 كيلو متراً في الساعة

بدأت التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين، صباح الأحد، على محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جداً (50 - 110 مليمترات)، بحسب ما أعلنت عنه هيئة الطيران المدني العمانية في التحذير رقم 4 الصادر عنها.

وأوضحت الهيئة أن الإعصار المداري شاهين يستمر في حركته نحو سواحل محافظتَي جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز شاهين نحو 80 كيلو متراً عن محافظة مسقط، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بـ 120 - 139 كيلومتراً في الساعة.

وحذّرت أنه من المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتَي المصنعة وصحم، مساء الأحد، ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8 - 12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة بهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

كما يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة (45 إلى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية.

وكررت الهيئة تنبيهها بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأودية والأماكن المنخفضة، إضافة إلى عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أفادت -قبل ساعات- بتلقيها بلاغات متعددة عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار.

وأهابت السلطات العمانية بـ "ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".

وشارك البعض عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو تبين ظروفاً جوية غير اعتيادية باتت تشهدها مناطق من السلطنة جرّاء الإعصار.

بدورها، أكدت القوات المسلحة جاهزيتها للتعامل مع الوضع وتقديم الدعم والإسناد لكل الجهات العاملة في مواجهة الإعصار وللجهات المدنية.

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التحذير 4.. سلطنة عمان تعلن بدء التأثيرات المباشرة لإعصار "شاهين"
سبق

بدأت التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين، صباح الأحد، على محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جداً (50 - 110 مليمترات)، بحسب ما أعلنت عنه هيئة الطيران المدني العمانية في التحذير رقم 4 الصادر عنها.

وأوضحت الهيئة أن الإعصار المداري شاهين يستمر في حركته نحو سواحل محافظتَي جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز شاهين نحو 80 كيلو متراً عن محافظة مسقط، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بـ 120 - 139 كيلومتراً في الساعة.

وحذّرت أنه من المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتَي المصنعة وصحم، مساء الأحد، ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8 - 12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة بهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

كما يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة (45 إلى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية.

وكررت الهيئة تنبيهها بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأودية والأماكن المنخفضة، إضافة إلى عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أفادت -قبل ساعات- بتلقيها بلاغات متعددة عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار.

وأهابت السلطات العمانية بـ "ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".

وشارك البعض عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو تبين ظروفاً جوية غير اعتيادية باتت تشهدها مناطق من السلطنة جرّاء الإعصار.

بدورها، أكدت القوات المسلحة جاهزيتها للتعامل مع الوضع وتقديم الدعم والإسناد لكل الجهات العاملة في مواجهة الإعصار وللجهات المدنية.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
09:30 AM

التحذير 4.. سلطنة عمان تعلن بدء التأثيرات المباشرة لإعصار "شاهين"

يتجه إلى سواحل جنوب وشمال الباطنة.. الرياح 139 كيلو متراً في الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين، صباح الأحد، على محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جداً (50 - 110 مليمترات)، بحسب ما أعلنت عنه هيئة الطيران المدني العمانية في التحذير رقم 4 الصادر عنها.

وأوضحت الهيئة أن الإعصار المداري شاهين يستمر في حركته نحو سواحل محافظتَي جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز شاهين نحو 80 كيلو متراً عن محافظة مسقط، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بـ 120 - 139 كيلومتراً في الساعة.

وحذّرت أنه من المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتَي المصنعة وصحم، مساء الأحد، ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8 - 12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتَي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة بهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

كما يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة (45 إلى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية.

وكررت الهيئة تنبيهها بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأودية والأماكن المنخفضة، إضافة إلى عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أفادت -قبل ساعات- بتلقيها بلاغات متعددة عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار.

وأهابت السلطات العمانية بـ "ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".

وشارك البعض عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو تبين ظروفاً جوية غير اعتيادية باتت تشهدها مناطق من السلطنة جرّاء الإعصار.

بدورها، أكدت القوات المسلحة جاهزيتها للتعامل مع الوضع وتقديم الدعم والإسناد لكل الجهات العاملة في مواجهة الإعصار وللجهات المدنية.

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