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وزارة الدفاع الأمريكية تطور عقارًا لتأخير علامات الشيخوخة

عبارة عن حبوب صغيرة لتحسين الأداء البشري وتجديد الخلايا

تطور وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عقارًا لتأخير الشيخوخة وتأخير علامات وآثار التقدم في السن.

وتفصيلاً، كشف موقع "بريكينغ ديفينس" المتخصص في الشؤون العسكرية أن قيادة العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأمريكية تطور علاجًا، عبارة عن حبوب وكبسولات صغيرة لتحسين الأداء البشري، وتجديد الخلايا، وإبطاء التقدم في السن، وتسريع تعافي الجسم من الإصابات والأمراض.

ويُنتظر أن تبدأ قيادة العمليات الخاصة في البنتاغون بالتجارب السريرية مطلع العام المقبل.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

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وزارة الدفاع الأمريكية تطور عقارًا لتأخير علامات الشيخوخة
سبق

تطور وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عقارًا لتأخير الشيخوخة وتأخير علامات وآثار التقدم في السن.

وتفصيلاً، كشف موقع "بريكينغ ديفينس" المتخصص في الشؤون العسكرية أن قيادة العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأمريكية تطور علاجًا، عبارة عن حبوب وكبسولات صغيرة لتحسين الأداء البشري، وتجديد الخلايا، وإبطاء التقدم في السن، وتسريع تعافي الجسم من الإصابات والأمراض.

ويُنتظر أن تبدأ قيادة العمليات الخاصة في البنتاغون بالتجارب السريرية مطلع العام المقبل.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
01:19 AM

وزارة الدفاع الأمريكية تطور عقارًا لتأخير علامات الشيخوخة

عبارة عن حبوب صغيرة لتحسين الأداء البشري وتجديد الخلايا

A A A
خالد علي - الرياض
2
1,009

تطور وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عقارًا لتأخير الشيخوخة وتأخير علامات وآثار التقدم في السن.

وتفصيلاً، كشف موقع "بريكينغ ديفينس" المتخصص في الشؤون العسكرية أن قيادة العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأمريكية تطور علاجًا، عبارة عن حبوب وكبسولات صغيرة لتحسين الأداء البشري، وتجديد الخلايا، وإبطاء التقدم في السن، وتسريع تعافي الجسم من الإصابات والأمراض.

ويُنتظر أن تبدأ قيادة العمليات الخاصة في البنتاغون بالتجارب السريرية مطلع العام المقبل.

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