تحرير مواقع.. الجيش اليمني يشنُّ هجومًا نوعيًّا على الحوثيين جنوب مأرب

سقوط عناصر من الميليشيا قتلى وجرحى

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الاثنين ميليشيا الحوثي الإيرانية من مواقع جديدة جنوب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن وحدات من الجيش الوطني والمقاومة نفَّذت هجومًا نوعيًّا، تمكنت خلاله من تحرير مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الإيرانية يمين الردهة والفليحة.

وأضاف بأن الهجوم أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، وتدمير وإعطاب عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للميليشيا الحوثية.