طالب المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لدعم لبنان، الذي عُقد عبر الإنترنت، اليوم (الأحد)، الحكومة اللبنانية بضرورة إجراء تحقيق محايد وموثوق ومستقلّ في انفجار بيروت. وأبدى المشاركون استعدادهم لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، في إطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار والتزام السلطات اللبنانية الكامل بالقيام سريعًا بالإجراءات والإصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني. ووفقًا لما نقلته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر"، عن البيان الختامي: فقد أكد المشاركون على عدم خذلان الشعب اللبناني. وقرر المشاركون العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج المأساة، واتفقوا على حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني. وتوافق المؤتمرون على أن تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني، ومنسّقة جيدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، وأن تُسلَّم مباشرةً للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية.

مشاركو مؤتمر المانحين يطالبون بتحقيقٍ محايد ومستقلٍّ في انفجار بيروت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-09 طالب المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لدعم لبنان، الذي عُقد عبر الإنترنت، اليوم (الأحد)، الحكومة اللبنانية بضرورة إجراء تحقيق محايد وموثوق ومستقلّ في انفجار بيروت.



وأبدى المشاركون استعدادهم لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، في إطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار والتزام السلطات اللبنانية الكامل بالقيام سريعًا بالإجراءات والإصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني.



ووفقًا لما نقلته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر"، عن البيان الختامي: فقد أكد المشاركون على عدم خذلان الشعب اللبناني.



وقرر المشاركون العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج المأساة، واتفقوا على حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني.



وتوافق المؤتمرون على أن تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني، ومنسّقة جيدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، وأن تُسلَّم مباشرةً للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 07:57 PM

مشاركو مؤتمر المانحين يطالبون بتحقيقٍ محايد ومستقلٍّ في انفجار بيروت أعربوا في البيان الختامي عن استعدادهم لدعم لبنان اقتصاديًّا





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طالب المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لدعم لبنان، الذي عُقد عبر الإنترنت، اليوم (الأحد)، الحكومة اللبنانية بضرورة إجراء تحقيق محايد وموثوق ومستقلّ في انفجار بيروت.



وأبدى المشاركون استعدادهم لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، في إطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار والتزام السلطات اللبنانية الكامل بالقيام سريعًا بالإجراءات والإصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني.



ووفقًا لما نقلته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر"، عن البيان الختامي: فقد أكد المشاركون على عدم خذلان الشعب اللبناني.



وقرر المشاركون العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج المأساة، واتفقوا على حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني.



وتوافق المؤتمرون على أن تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني، ومنسّقة جيدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، وأن تُسلَّم مباشرةً للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية.