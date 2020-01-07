مركز الحوار الوطني يعلن الفائزين بجوائز مسابقة "حواركم".. 19 يناير

بحضور ورعاية أمير الرياض.. والفوزان: مبادرات تتماشى ورؤية 2030

بحضور ورعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 19 يناير 2020م، حفلًا لإعلان وتكريم الفائزين بجوائز مسابقة حواركم في موسمها الثاني، بمقر المركز في الرياض، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل، والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، وأعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، أهمية مسابقة حواركم في تحقيق الأهداف التي يسعى المركز إلى ترسيخها ضِمن استراتيجيته الجديدة نحو بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر عبر تعزيز القِيَم المجتمعية المشتركة، ومواجهة كل ما من شأنه التأثير في اللحمة الوطنية؛ لا سيما عند فئة الشباب؛ إدراكًا منه أنهم الأكثر تأثيرًا وتأثرًا في المجتمع، وخصوصًا المبادرات التي تأتي منهم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفوزان أن المسابقة شهدت في موسمها الثاني، مشاركة واسعة من الشباب والشابات والمهتمين بمجالات وسائط الإعلام الجديد، والذين نجح المركز في حشد طاقاتهم واستثمار مواهبهم وتوظيفها للتفاعل مع قضايا وموضوعات الحوار، التي تشمل: (تعزيز التلاحم الوطني، ومناهضة التطرف، وتعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030، وترسيخ قيم الوسطية والتعايش والتسامح، وإبراز صورة المملكة الحقيقية، وكذلك تعزيز الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة).

ونوّه بالحفل الذي سيقيمه المركز تحت رعاية أمير منطقة الرياض للإعلان عن الأعمال الفائزة وتكريم أصحابها الذين اجتازوا شروط وضوابط ومعايير المسابقة؛ مبينًا أنه سيتم خلال الحفل منح الفائزين من الأول وحتى الخامس عددًا من الجوائز تبلغ قيمتها في مسار الأفلام القصيرة 180.000 ريال؛ فيما تبلغ قيمتها 73.000 ريال في مسار الصور الفوتوغرافية، كما سيتم تقديم عدد من الجوائز التحفيزية للفائزين من السادس وحتى العاشر، والتي ستُمنح بناء على اختيار الجمهور.

وتوجّه الفوزان بالشكر إلى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لحفل المسابقة ولكل مَن ساهم في نجاح موسمها الثاني، كما وجه التحية لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم التي بذلوها في مختلف مراحل المسابقة التي بدأت منذ شهر مارس الماضي.