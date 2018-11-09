النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حدث بالدمام.. فني صيانة "آسيوي" يقتل سيدة أمريكية تعمل محاضرة جامعية

الشرطة ألقت القبض عليه.. وإحالة القضية لفرع النيابة

ألقت شرطة الدمام القبض على وافد آسيوي، يعمل فني صيانة؛ ارتكب جريمة قتل بحق سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة الدمام تمكنت - بتوفيق الله - من القبض على وافد آسيوي ثلاثيني بعد توافر الأدلة على ارتكابه جريمة قتل سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة بكلية خدمة المجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مساء يوم الأحد ١٤٤٠/٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م، وذلك داخل شقتها السكنية في مجمع سكني مخصص لهيئة التدريس.

وأضاف: المتهم يعمل فني صيانة في المجمع، وقد جرى إيقافه تمهيدًا لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالدمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حدث بالدمام.. فني صيانة "آسيوي" يقتل سيدة أمريكية تعمل محاضرة جامعية
سبق

ألقت شرطة الدمام القبض على وافد آسيوي، يعمل فني صيانة؛ ارتكب جريمة قتل بحق سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة الدمام تمكنت - بتوفيق الله - من القبض على وافد آسيوي ثلاثيني بعد توافر الأدلة على ارتكابه جريمة قتل سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة بكلية خدمة المجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مساء يوم الأحد ١٤٤٠/٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م، وذلك داخل شقتها السكنية في مجمع سكني مخصص لهيئة التدريس.

وأضاف: المتهم يعمل فني صيانة في المجمع، وقد جرى إيقافه تمهيدًا لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالدمام.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
11:31 PM

حدث بالدمام.. فني صيانة "آسيوي" يقتل سيدة أمريكية تعمل محاضرة جامعية

الشرطة ألقت القبض عليه.. وإحالة القضية لفرع النيابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
4
14,919

ألقت شرطة الدمام القبض على وافد آسيوي، يعمل فني صيانة؛ ارتكب جريمة قتل بحق سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة الدمام تمكنت - بتوفيق الله - من القبض على وافد آسيوي ثلاثيني بعد توافر الأدلة على ارتكابه جريمة قتل سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة بكلية خدمة المجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مساء يوم الأحد ١٤٤٠/٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م، وذلك داخل شقتها السكنية في مجمع سكني مخصص لهيئة التدريس.

وأضاف: المتهم يعمل فني صيانة في المجمع، وقد جرى إيقافه تمهيدًا لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالدمام.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,349
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,627
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,055
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,236

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة