النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

لهذا السبب.. "التجارة" تعلن استدعاء 1332 مركبة Sierra" GMC"

دعت إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الاصلاحات

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1332 مركبة Sierra" GMC" شيفروليه "Silverado / Tahoe"سنة الصنع 2019 – 2021، لخلل في حزام أمان المقعد الأمامي؛ قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب، ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
لهذا السبب.. "التجارة" تعلن استدعاء 1332 مركبة Sierra" GMC"
سبق

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1332 مركبة Sierra" GMC" شيفروليه "Silverado / Tahoe"سنة الصنع 2019 – 2021، لخلل في حزام أمان المقعد الأمامي؛ قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب، ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:57 PM

لهذا السبب.. "التجارة" تعلن استدعاء 1332 مركبة Sierra" GMC"

دعت إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الاصلاحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,884

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1332 مركبة Sierra" GMC" شيفروليه "Silverado / Tahoe"سنة الصنع 2019 – 2021، لخلل في حزام أمان المقعد الأمامي؛ قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب، ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة