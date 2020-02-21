النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن: الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يستهدف مدنًا عدة أبعد من العاصمة

بعضها في الشمال وأخرى بالجنوب

أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها اليوم الأحد بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يستهدف عددًا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف، بحسب ما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وذكرت المصادر أن "قائمة المدن التي قد تستهدفها روسيا تشمل خاركيف في الشمال الشرقي للبلاد، ومدينتَيْ أوديسا وخيرسون في الجنوب".

وأضافت بأن "المعلومات الاستخبارية تؤكد هذه الفرضيات".

الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن: الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يستهدف مدنًا عدة أبعد من العاصمة
سبق

أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها اليوم الأحد بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يستهدف عددًا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف، بحسب ما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وذكرت المصادر أن "قائمة المدن التي قد تستهدفها روسيا تشمل خاركيف في الشمال الشرقي للبلاد، ومدينتَيْ أوديسا وخيرسون في الجنوب".

وأضافت بأن "المعلومات الاستخبارية تؤكد هذه الفرضيات".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:07 PM

واشنطن: الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يستهدف مدنًا عدة أبعد من العاصمة

بعضها في الشمال وأخرى بالجنوب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,000

أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها اليوم الأحد بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يستهدف عددًا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف، بحسب ما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وذكرت المصادر أن "قائمة المدن التي قد تستهدفها روسيا تشمل خاركيف في الشمال الشرقي للبلاد، ومدينتَيْ أوديسا وخيرسون في الجنوب".

وأضافت بأن "المعلومات الاستخبارية تؤكد هذه الفرضيات".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة