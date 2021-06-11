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5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى"

"الثقفي": لا أولوية لمن بادر في التقديم.. المفاضلة والمقاعد حسب الشروط

أعلنت جامعة أم القرى عن إجراءات ومواعيد القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1443هـ، عبر بوابة القبول الموحدة، على أن يبدأ القبول 1 ذي القعدة الجاري ويستمر 27 يوماً.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أن آلية القبول تمر بـ5 خطوات إلكترونية تبدأ مع فتح بوابة القبول وتنتهي بتأكيده، مع إتاحة تسجيل البيانات الشخصية وفتح الملف الشخصي من الآن، ويجري خلال مرحلة القبول تقديم الطلبات واختيار التخصصات، وإجراءات الاختبارات والمقابلات الشخصية للتخصصات التي تتطلب ذلك، منوهًا بضرورة التأكد من رصد درجات القدرات العامة والتحصيلي أثناء تقديم طلب القبول، علماً أنه لن يكون هناك أولوية لمن بادر بالتقديم خلال الأيام الأولى، باعتبار أن المفاضلة تعتمد على النسبة الموزونة والمقاعد المتاحة حسب الشروط والضوابط المعلنة في دليل القبول.

وبيّن "الثقفي" أن مرحلة الاختبارات والمقابلات الشخصية تنعقد خلال الفترة 1-14 من ذي الحجة القادم، ونتائج القبول المبدئي ستعلن في 22 ذي الحجة، وعلى الطلبة المرشحين تأكيد قبولهم بالدخول عبر بوابة القبول خلال الفترة 22-26 من ذي الحجة، حتى تصدر أرقامهم الجامعية بشكل فوري.

وأفاد عميد القبول والتسجيل أن القبول في برامج السنة التأهيلية والدبلومات المدفوعة سيكون متاحاً للمتقدمين ابتداءً من 7-13 محرم للعام القادم 1443هـ، وستعلن نتائج القبول في تلك البرامج يوم 17 محرم 1443هـ، ويتطلب من المرشحين إكمال إجراءات القبول من 17-23 محرم 1443هـ.

ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات عن آلية القبول وشروطه والتخصصات المتاحة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل على الرابط: ‏https://uqu.edu.sa/App/News/99478.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى"
سبق

أعلنت جامعة أم القرى عن إجراءات ومواعيد القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1443هـ، عبر بوابة القبول الموحدة، على أن يبدأ القبول 1 ذي القعدة الجاري ويستمر 27 يوماً.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أن آلية القبول تمر بـ5 خطوات إلكترونية تبدأ مع فتح بوابة القبول وتنتهي بتأكيده، مع إتاحة تسجيل البيانات الشخصية وفتح الملف الشخصي من الآن، ويجري خلال مرحلة القبول تقديم الطلبات واختيار التخصصات، وإجراءات الاختبارات والمقابلات الشخصية للتخصصات التي تتطلب ذلك، منوهًا بضرورة التأكد من رصد درجات القدرات العامة والتحصيلي أثناء تقديم طلب القبول، علماً أنه لن يكون هناك أولوية لمن بادر بالتقديم خلال الأيام الأولى، باعتبار أن المفاضلة تعتمد على النسبة الموزونة والمقاعد المتاحة حسب الشروط والضوابط المعلنة في دليل القبول.

وبيّن "الثقفي" أن مرحلة الاختبارات والمقابلات الشخصية تنعقد خلال الفترة 1-14 من ذي الحجة القادم، ونتائج القبول المبدئي ستعلن في 22 ذي الحجة، وعلى الطلبة المرشحين تأكيد قبولهم بالدخول عبر بوابة القبول خلال الفترة 22-26 من ذي الحجة، حتى تصدر أرقامهم الجامعية بشكل فوري.

وأفاد عميد القبول والتسجيل أن القبول في برامج السنة التأهيلية والدبلومات المدفوعة سيكون متاحاً للمتقدمين ابتداءً من 7-13 محرم للعام القادم 1443هـ، وستعلن نتائج القبول في تلك البرامج يوم 17 محرم 1443هـ، ويتطلب من المرشحين إكمال إجراءات القبول من 17-23 محرم 1443هـ.

ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات عن آلية القبول وشروطه والتخصصات المتاحة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل على الرابط: ‏https://uqu.edu.sa/App/News/99478.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
03:19 PM

5 خطوات.. بدء القبول لبرامج بكالوريوس ودبلومات "مجتمع أم القرى"

"الثقفي": لا أولوية لمن بادر في التقديم.. المفاضلة والمقاعد حسب الشروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت جامعة أم القرى عن إجراءات ومواعيد القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1443هـ، عبر بوابة القبول الموحدة، على أن يبدأ القبول 1 ذي القعدة الجاري ويستمر 27 يوماً.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أن آلية القبول تمر بـ5 خطوات إلكترونية تبدأ مع فتح بوابة القبول وتنتهي بتأكيده، مع إتاحة تسجيل البيانات الشخصية وفتح الملف الشخصي من الآن، ويجري خلال مرحلة القبول تقديم الطلبات واختيار التخصصات، وإجراءات الاختبارات والمقابلات الشخصية للتخصصات التي تتطلب ذلك، منوهًا بضرورة التأكد من رصد درجات القدرات العامة والتحصيلي أثناء تقديم طلب القبول، علماً أنه لن يكون هناك أولوية لمن بادر بالتقديم خلال الأيام الأولى، باعتبار أن المفاضلة تعتمد على النسبة الموزونة والمقاعد المتاحة حسب الشروط والضوابط المعلنة في دليل القبول.

وبيّن "الثقفي" أن مرحلة الاختبارات والمقابلات الشخصية تنعقد خلال الفترة 1-14 من ذي الحجة القادم، ونتائج القبول المبدئي ستعلن في 22 ذي الحجة، وعلى الطلبة المرشحين تأكيد قبولهم بالدخول عبر بوابة القبول خلال الفترة 22-26 من ذي الحجة، حتى تصدر أرقامهم الجامعية بشكل فوري.

وأفاد عميد القبول والتسجيل أن القبول في برامج السنة التأهيلية والدبلومات المدفوعة سيكون متاحاً للمتقدمين ابتداءً من 7-13 محرم للعام القادم 1443هـ، وستعلن نتائج القبول في تلك البرامج يوم 17 محرم 1443هـ، ويتطلب من المرشحين إكمال إجراءات القبول من 17-23 محرم 1443هـ.

ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات عن آلية القبول وشروطه والتخصصات المتاحة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل على الرابط: ‏https://uqu.edu.sa/App/News/99478.

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