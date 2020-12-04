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المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي

لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين

وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.

ووقّع عن المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ بينما وقّع عن جمهورية زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكّد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناءً على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل عام 1961 م.

كما جدّدا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر، ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين.

حضر مراسم التوقيع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ ورئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبو علي؛ ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

المملكة العربية السعودية جمهورية زيمبابوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي
سبق

وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.

ووقّع عن المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ بينما وقّع عن جمهورية زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكّد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناءً على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل عام 1961 م.

كما جدّدا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر، ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين.

حضر مراسم التوقيع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ ورئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبو علي؛ ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
01:51 PM

المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي

لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.

ووقّع عن المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ بينما وقّع عن جمهورية زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكّد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناءً على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل عام 1961 م.

كما جدّدا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر، ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين.

حضر مراسم التوقيع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ ورئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبو علي؛ ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

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