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"ديلي ميل": كمية "كورونا" التي ضربت العالم حجمها لا يتخطى "ملعقة صغيرة"

قالت: الحجم المجهري للفيروس 8 مل وأرعب حتى الآن أكثر من 53 مليون شخص

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الكمية الإجمالية لفيروس كورونا، التي أصابت البشر في جميع أنحاء العالم، لا يتخطى حجمها ملعقة شاي صغيرة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الحجم المجهري لفيروس كورونا، يعني أنه في حين أن هناك أكثر من 53 مليون حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، فإن الحجم الإجمالي للفيروس يبلغ 8 مل أو 0.2 أوقية سائلة، موضحة أنه للمقارنة، تحتوي الملعقة الصغيرة على 6 مل من السائل.

ولفتت إلى أن عالم الرياضيات مات باركر، قام بعدة افتراضات للتوصل إلى هذا الرقم، لكنه قال إنه حتى في النهاية العليا لتقديراته، فإن جميع فيروسات كورونا على الكوكب يمكن وضعها داخل كأس زجاجي، مضيفاً أن كل الفوضى في العالم، ترجع إلى مشكلة مقدارها ملعقة صغيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن جسيم الفيروس صغير جداً، وهو أصغر بمليون مرة من الخلية البشرية، لافتة إلى أن باركر، وهو أحد المساهمين في برنامج راديو 4 العلمي «Infinite Monkey Cage»، بدأ بتقدير عدد الخلايا في كل مصاب بالفيروس، بناءً على الحمل الفيروسي المقاس من المسحات والأبحاث المنشورة في مجلة ذا لانسيت الطبية.

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"ديلي ميل": كمية "كورونا" التي ضربت العالم حجمها لا يتخطى "ملعقة صغيرة"
سبق

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الكمية الإجمالية لفيروس كورونا، التي أصابت البشر في جميع أنحاء العالم، لا يتخطى حجمها ملعقة شاي صغيرة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الحجم المجهري لفيروس كورونا، يعني أنه في حين أن هناك أكثر من 53 مليون حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، فإن الحجم الإجمالي للفيروس يبلغ 8 مل أو 0.2 أوقية سائلة، موضحة أنه للمقارنة، تحتوي الملعقة الصغيرة على 6 مل من السائل.

ولفتت إلى أن عالم الرياضيات مات باركر، قام بعدة افتراضات للتوصل إلى هذا الرقم، لكنه قال إنه حتى في النهاية العليا لتقديراته، فإن جميع فيروسات كورونا على الكوكب يمكن وضعها داخل كأس زجاجي، مضيفاً أن كل الفوضى في العالم، ترجع إلى مشكلة مقدارها ملعقة صغيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن جسيم الفيروس صغير جداً، وهو أصغر بمليون مرة من الخلية البشرية، لافتة إلى أن باركر، وهو أحد المساهمين في برنامج راديو 4 العلمي «Infinite Monkey Cage»، بدأ بتقدير عدد الخلايا في كل مصاب بالفيروس، بناءً على الحمل الفيروسي المقاس من المسحات والأبحاث المنشورة في مجلة ذا لانسيت الطبية.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
12:10 PM

"ديلي ميل": كمية "كورونا" التي ضربت العالم حجمها لا يتخطى "ملعقة صغيرة"

قالت: الحجم المجهري للفيروس 8 مل وأرعب حتى الآن أكثر من 53 مليون شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الكمية الإجمالية لفيروس كورونا، التي أصابت البشر في جميع أنحاء العالم، لا يتخطى حجمها ملعقة شاي صغيرة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الحجم المجهري لفيروس كورونا، يعني أنه في حين أن هناك أكثر من 53 مليون حالة إصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، فإن الحجم الإجمالي للفيروس يبلغ 8 مل أو 0.2 أوقية سائلة، موضحة أنه للمقارنة، تحتوي الملعقة الصغيرة على 6 مل من السائل.

ولفتت إلى أن عالم الرياضيات مات باركر، قام بعدة افتراضات للتوصل إلى هذا الرقم، لكنه قال إنه حتى في النهاية العليا لتقديراته، فإن جميع فيروسات كورونا على الكوكب يمكن وضعها داخل كأس زجاجي، مضيفاً أن كل الفوضى في العالم، ترجع إلى مشكلة مقدارها ملعقة صغيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن جسيم الفيروس صغير جداً، وهو أصغر بمليون مرة من الخلية البشرية، لافتة إلى أن باركر، وهو أحد المساهمين في برنامج راديو 4 العلمي «Infinite Monkey Cage»، بدأ بتقدير عدد الخلايا في كل مصاب بالفيروس، بناءً على الحمل الفيروسي المقاس من المسحات والأبحاث المنشورة في مجلة ذا لانسيت الطبية.

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