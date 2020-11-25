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"فلكية جدة": اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري.. الليلة

الظاهرة يمكن متابعتها بالعين المجردة دون تلسكوب

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة ، أنه سيرصد، بسماء السعودية و الوطن العربي اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري على قبة السماء، حيث ستظهر بالقرب من بعضهما البعض ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": سترصد هذه الكواكب الثلاثة بعد غروب الشمس وبداية الليل، وعادة ما تكون هذه الكواكب مرئية بالعين المجردة لكنها لا تصطف دائمًا في تشكيل يفوق كل النجوم الأخرى القريبة في السماء.

وأضاف: ستظهر الكواكب الثلاثة فوق الأفق الجنوبي الغربي وسيكون كوكب الزهرة هو الألمع يليه كوكب المشتري، وزحل هو الأخفت، ولن تكون هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الكوكبي الثلاثي سيبقى مرئياً لعدة أيام حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري.. الليلة
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة ، أنه سيرصد، بسماء السعودية و الوطن العربي اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري على قبة السماء، حيث ستظهر بالقرب من بعضهما البعض ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": سترصد هذه الكواكب الثلاثة بعد غروب الشمس وبداية الليل، وعادة ما تكون هذه الكواكب مرئية بالعين المجردة لكنها لا تصطف دائمًا في تشكيل يفوق كل النجوم الأخرى القريبة في السماء.

وأضاف: ستظهر الكواكب الثلاثة فوق الأفق الجنوبي الغربي وسيكون كوكب الزهرة هو الألمع يليه كوكب المشتري، وزحل هو الأخفت، ولن تكون هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الكوكبي الثلاثي سيبقى مرئياً لعدة أيام حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
04:39 PM

"فلكية جدة": اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري.. الليلة

الظاهرة يمكن متابعتها بالعين المجردة دون تلسكوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة ، أنه سيرصد، بسماء السعودية و الوطن العربي اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري على قبة السماء، حيث ستظهر بالقرب من بعضهما البعض ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة.

وقال "أبوزاهرة": سترصد هذه الكواكب الثلاثة بعد غروب الشمس وبداية الليل، وعادة ما تكون هذه الكواكب مرئية بالعين المجردة لكنها لا تصطف دائمًا في تشكيل يفوق كل النجوم الأخرى القريبة في السماء.

وأضاف: ستظهر الكواكب الثلاثة فوق الأفق الجنوبي الغربي وسيكون كوكب الزهرة هو الألمع يليه كوكب المشتري، وزحل هو الأخفت، ولن تكون هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الكوكبي الثلاثي سيبقى مرئياً لعدة أيام حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

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