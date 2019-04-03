دهسها وتركها غارقة في دمائها وهرب .. ما فعله رجال مرور بمكة انتهى بتكريمهم

أوقعوا به في أقل من 24 ساعة وصدّق اعترافه شرعاً وأُحيل إلى جهة الاختصاص

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ عدداً من رجال المرور ناقلاً لهم تحيات وشكر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ وبحضور مدير إدارة شرطة العاصمة المقدّسة اللواء فهد مطلق العصيمي؛ ومدير إدارة مرور العاصمة المقدّسة العقيد فواز الحازمي؛ وذلك نظير نجاحهم في فك رموز أحد الحوادث المرورية في مكة المكرّمة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فان قائد مركبة من نوع تويوتا تسبّب في حادث دهس لسيدة ولقيت مصرعها في الحادث، وقام المتسبّب في الحادث بالهروب من موقع الحادث تاركاً الضحية غارقة في دمائها.

صدرت التوجيهات بتشكيل فريق متخصّص من شعبة البحث والتحرّي بمرور العاصمة المقدّسة، وبإشرافٍ مباشرٍ من مدير الإدارة، وتمكّن الفريق -بتوفيق الله وفضله- من حصر المركبات التي تسبّبت في الحادث بمكة المكرّمة كاملة.

وبعد بحثٍ وتحرٍّ دقيقين تمّ تقليص دائرة البحث وانحصارها في مركبة واحدة تنطبق المواصفات عليها وعلى قائدها، فتم القبض عليه وحجز المركبة وفي أقل من 24 ساعة، وصدّق اعترافه شرعاً وأُحيل إلى جهة الاختصاص.