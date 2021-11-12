كرواتيا تمنح وزير الشؤون الإسلامية شهادة الشخصية المؤثرة

لجهوده في نشر التسامح والتعاون وحوار الأديان وخدمة الإسلام

منحت المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ شهادة تقدير خاصة للشخصية الإسلامية المؤثرة، نظير جهوده في نشر التسامح والتعاون والحوار بين الأديان، وكذلك جهوده في خدمة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك في بيان رسمي لرئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش؛ بحضور وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية الدكتورة نينا أوبولينا؛ وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكرواتية.

وقال البيان الصادر عن المجلس التنفيذي للمشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا: تكريم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يأتي إيماناً بالدور الذي تقوم به المملكة ومؤسساتها كافة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنشر مبدأ الحوار والتسامح بين جميع الأديان والمبادرات العالمية لنشر مبادئ التسامح كثافة عالية.

وأضاف البيان: المجلس أجمع على منح وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة، شهادة تقديرية، خاصةً أنه رجل الحوار والتعاون والشخصية الإسلامية المؤثرة في نشر التسامح والتعاون والحوار بين الاديان، وكذلك لجهوده في خدمة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات المتطرفة.

واختتم المجلس التنفيذي للمشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا بيانه، داعياً الله تعالى بأن يحفظ المملكة، حكومة وشعباً، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جديرٌ بالذكر أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة السعودية، لجمهورية كرواتيا، تحظى بترحيب كبير من الحكومة الكرواتية، حيث تعد أول زيارة رسمية بعد الاستقلال.