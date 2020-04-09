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"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 09 أبريل 2020، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

وبين أن الحالات النشطة بلغت 2577 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 666 حالة.

وأعلن عن ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 44 حالة وفاة منذ ظهور المرض.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 09 أبريل 2020، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

وبين أن الحالات النشطة بلغت 2577 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 666 حالة.

وأعلن عن ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 44 حالة وفاة منذ ظهور المرض.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:37 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:11 PM

"الصحة" : تسجيل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3287

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
44
50,301

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 09 أبريل 2020، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

وبين أن الحالات النشطة بلغت 2577 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 666 حالة.

وأعلن عن ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 44 حالة وفاة منذ ظهور المرض.

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