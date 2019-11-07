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مصر.. تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

خطيبة الفنان وأمن العقار الذي يقيم به اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة

أكد مصدر أمني مصري بمديرية أمن الجيزة، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي طبيعية، وأنه لا توجد أي شبهات جنائية، وذلك بعد فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به.

وأشار المصدر، وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وأضاف: قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أي أسباب أخرى أدت إلى الوفاة.

وأردف: كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وتابع المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن العقار الذي يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، مما دفعهم لإبلاغ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذي حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدي ملابسه.

وأمرت نيابة أول وثاني الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.

هيثم أحمد زكي مصر أمن الجيزة

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مصر.. تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي
سبق

أكد مصدر أمني مصري بمديرية أمن الجيزة، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي طبيعية، وأنه لا توجد أي شبهات جنائية، وذلك بعد فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به.

وأشار المصدر، وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وأضاف: قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أي أسباب أخرى أدت إلى الوفاة.

وأردف: كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وتابع المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن العقار الذي يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، مما دفعهم لإبلاغ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذي حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدي ملابسه.

وأمرت نيابة أول وثاني الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
02:43 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
04:02 PM

مصر.. تفريغ الكاميرات وتشريح الجثة يحسمان سبب وفاة هيثم أحمد زكي

خطيبة الفنان وأمن العقار الذي يقيم به اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,137

أكد مصدر أمني مصري بمديرية أمن الجيزة، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي طبيعية، وأنه لا توجد أي شبهات جنائية، وذلك بعد فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به.

وأشار المصدر، وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وأضاف: قرار التشريح صدر من جانب النيابة لجثة الفنان، للتأكد من عدم وجود أي أسباب أخرى أدت إلى الوفاة.

وأردف: كل الدلائل تشير إلى أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، حيث شعر الفنان بحالة إعياء خلال أداء تمارين الجيم، مما دفعه للتوجه لشراء دواء وعاد إلى شقته، ليفارق الحياة بعدها.

وتابع المصدر أن خطيبة الفنان، وأمن العقار الذي يقيم به، اكتشفوا وفاته بعد مرور 24 ساعة، حيث انقطع الاتصال به، مما دفعهم لإبلاغ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، الذي حصل على إذن من النيابة لكسر باب الشقة، الكائنة بالطابق الرابع، والعثور على جثته، بحمام الشقة يرتدي ملابسه.

وأمرت نيابة أول وثاني الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.

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