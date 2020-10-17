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رابطة دوري المحترفين : استمرار جوائز الأفضلية.. واختيار أفضل لاعب واعد شهريًا

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، وسيكون اختيار الفائزين بالجوائز، وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

الدوري السعودي للمحترفين رابطة الدوري السعودي للمحترفين

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رابطة دوري المحترفين : استمرار جوائز الأفضلية.. واختيار أفضل لاعب واعد شهريًا
سبق

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، وسيكون اختيار الفائزين بالجوائز، وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:17 PM

رابطة دوري المحترفين : استمرار جوائز الأفضلية.. واختيار أفضل لاعب واعد شهريًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، وسيكون اختيار الفائزين بالجوائز، وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

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