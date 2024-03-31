"مرور الجوف" يضبط 7 مركبات مارست التفحيط الجماعي بدومة الجندل

تسبَّبت في عرقلة حركة السير وعرَّضت حياة مرتادي الطريق للخطر

أطاحت إدارة مرور منطقة الجوف بعدد من المركبات بعد قيامها بممارسة مخالفة التفحيط عند إحدى الإشارات في دومة الجندل، ومنعت المركبات من تجاوز الإشارة، وتسببت في عرقلة حركة السير معرِّضة حياة مرتادي الطريق للخطر.

وفي التفاصيل، أوضح مرور الجوف أنه بالإشارة للمقاطع المتداوَلة بشأن ارتكاب عدد من السيارات التفحيط أمام أحد قصور الأفراح بمحافظة دومة الجندل، ولاذوا بالفرار عند مشاهدتهم الدوريات، وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق عمل فورًا للبحث والتحري عن المركبات.

وأضاف: تكللت -ولله الحمد- جهود الفريق بضبط جميع المركبات المخالِفة في فترة وجيزة رغم عدم توافر المعلومات؛ كونها كانت بدون لوحات. وقد تم حجز السيارات تمهيدًا لعرض قائديها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقهم.

وحذَّرت إدارة مرور منطقة الجوف من مخالفة النظام، وأكدت أن رجال الأمنسيكونون بالمرصد لكل من يهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت السائقين بالالتزام بأنظمة المرور حفاظًا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق، متمنين السلامة للجميع.