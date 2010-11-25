احتفل الشاب بحيص يحيى حكمي أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي بعقد قرانه على كريمة الشيخ حسين عثمان عياشي بمنطقة جازان وسط أجواء عائلية والتزام بالإجراءات الاحترازية.
"حكمي" يحتفل بعقد قرانه بجازان
احتفل الشاب بحيص يحيى حكمي أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي بعقد قرانه على كريمة الشيخ حسين عثمان عياشي بمنطقة جازان وسط أجواء عائلية والتزام بالإجراءات الاحترازية.
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"حكمي" يحتفل بعقد قرانه بجازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-24
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
11:07 PM
"حكمي" يحتفل بعقد قرانه بجازان
احتفل الشاب بحيص يحيى حكمي أحد منسوبي قوات الدفاع الجوي بعقد قرانه على كريمة الشيخ حسين عثمان عياشي بمنطقة جازان وسط أجواء عائلية والتزام بالإجراءات الاحترازية.
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