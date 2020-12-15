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"بايدن" يشن هجومًا عنيفًا على "ترامب" ويصفه بـ"التطرف": يرفض احترام إرادة الشعب

في خطابٍ ألقاه عقب الإعلان رسميًّا عن فوزه بالرئاسة

شن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هجومًا هو الأعنف حتى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقال إن الأخير يرفض احترام إرادة الشعب وعلوية القانون.

وقال في خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وأثبتت خلالها الهيئة الناخبة رسميًّا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن "هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا"؛ طبقًا لـ(أ ف ب).

وقال بايدن: "لقد أثبتت ديمقراطيتنا، التي تعرضت للضغوط والاختبار والتهديد، أنها قوية ومرنة"؛ مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات يجب احترامها وليس مهاجمتها.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والمناخ، الذي ساد العملية الانتخابية وشهد "ضغوطًا سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولًا إلى تهديدات بالعنف الجسدي" استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف: "آمل بصدق أن لا نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات"؛ واصفًا المضايقات التي تعرض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنها "غير معقولة".

جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يشن هجومًا عنيفًا على "ترامب" ويصفه بـ"التطرف": يرفض احترام إرادة الشعب
سبق

شن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هجومًا هو الأعنف حتى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقال إن الأخير يرفض احترام إرادة الشعب وعلوية القانون.

وقال في خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وأثبتت خلالها الهيئة الناخبة رسميًّا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن "هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا"؛ طبقًا لـ(أ ف ب).

وقال بايدن: "لقد أثبتت ديمقراطيتنا، التي تعرضت للضغوط والاختبار والتهديد، أنها قوية ومرنة"؛ مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات يجب احترامها وليس مهاجمتها.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والمناخ، الذي ساد العملية الانتخابية وشهد "ضغوطًا سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولًا إلى تهديدات بالعنف الجسدي" استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف: "آمل بصدق أن لا نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات"؛ واصفًا المضايقات التي تعرض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنها "غير معقولة".

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:33 AM

"بايدن" يشن هجومًا عنيفًا على "ترامب" ويصفه بـ"التطرف": يرفض احترام إرادة الشعب

في خطابٍ ألقاه عقب الإعلان رسميًّا عن فوزه بالرئاسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هجومًا هو الأعنف حتى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقال إن الأخير يرفض احترام إرادة الشعب وعلوية القانون.

وقال في خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وأثبتت خلالها الهيئة الناخبة رسميًّا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن "هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا"؛ طبقًا لـ(أ ف ب).

وقال بايدن: "لقد أثبتت ديمقراطيتنا، التي تعرضت للضغوط والاختبار والتهديد، أنها قوية ومرنة"؛ مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات يجب احترامها وليس مهاجمتها.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والمناخ، الذي ساد العملية الانتخابية وشهد "ضغوطًا سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولًا إلى تهديدات بالعنف الجسدي" استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف: "آمل بصدق أن لا نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات"؛ واصفًا المضايقات التي تعرض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنها "غير معقولة".

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