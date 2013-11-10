"الدفاع" تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة

أعلنت وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض.
وقالت الوزارة، اليوم، إن التعرُّف على النتائج عبر الرابط التالي: omdjobs.mod.gov.sa
أعلنت وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض.
وقالت الوزارة، اليوم، إن التعرُّف على النتائج عبر الرابط التالي: omdjobs.mod.gov.saوزارة الدفاع وظائف
أعلنت وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض.
وقالت الوزارة، اليوم، إن التعرُّف على النتائج عبر الرابط التالي: omdjobs.mod.gov.sa
أعلنت وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض.
وقالت الوزارة، اليوم، إن التعرُّف على النتائج عبر الرابط التالي: omdjobs.mod.gov.sa