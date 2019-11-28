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أمير الجوف يوجّه بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء الولادة بطبرجل

الشؤون الصحية وقفت على المستشفى واستمعت للطاقم الطبي

وجّه أمير منطقة الجوف بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء عملية ولادة بمستشفى في محافظة طبرجل.

وتضمن توجيه أمير المنطقة الرفع بنتائج التحقيق فور التوصل إليها.

ووقفت الشؤون الصحية على الواقعة في مستشفى طبرجل العام، وتولت إدارة المتابعة التحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.

ولاتزال القضية قيد الإجراء تمهيدًا لإحالتها للجهة ذات الاختصاص للبت بشأن وجود خطأ مهني من عدمه.

أمير الجوف طبرجل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجّه بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء الولادة بطبرجل
سبق

وجّه أمير منطقة الجوف بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء عملية ولادة بمستشفى في محافظة طبرجل.

وتضمن توجيه أمير المنطقة الرفع بنتائج التحقيق فور التوصل إليها.

ووقفت الشؤون الصحية على الواقعة في مستشفى طبرجل العام، وتولت إدارة المتابعة التحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.

ولاتزال القضية قيد الإجراء تمهيدًا لإحالتها للجهة ذات الاختصاص للبت بشأن وجود خطأ مهني من عدمه.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:11 PM

أمير الجوف يوجّه بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء الولادة بطبرجل

الشؤون الصحية وقفت على المستشفى واستمعت للطاقم الطبي

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مهنا التميمي - الجوف
0
880

وجّه أمير منطقة الجوف بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء عملية ولادة بمستشفى في محافظة طبرجل.

وتضمن توجيه أمير المنطقة الرفع بنتائج التحقيق فور التوصل إليها.

ووقفت الشؤون الصحية على الواقعة في مستشفى طبرجل العام، وتولت إدارة المتابعة التحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.

ولاتزال القضية قيد الإجراء تمهيدًا لإحالتها للجهة ذات الاختصاص للبت بشأن وجود خطأ مهني من عدمه.

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