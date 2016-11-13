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الحصيني كاشفاً خريطة هطولات الـ 36 ساعة: سحابة سيلية غرب الرياض

من خفيفة إلى غزيرة .. وقال: هناك انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ 36 ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بالبَرَد.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، أن الأمطار ستبدأ من ظهر الأربعاء إلى مساء الخميس على كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.

ونبّه إلى وجود انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض؛ ما يعد فرصة لتشكل سحابة سيلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد واصلت منذ ساعات الصباح الأولى تنبيهاتها تزامناً مع حالة التقلبات التي تعيشها المملكة حالياً؛ حيث شملت تنبيهات اليوم معظم المناطق عبر 13 تنبيهاً معظمها لحالات ماطرة تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم الأربعاء.

الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني كاشفاً خريطة هطولات الـ 36 ساعة: سحابة سيلية غرب الرياض
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ 36 ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بالبَرَد.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، أن الأمطار ستبدأ من ظهر الأربعاء إلى مساء الخميس على كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.

ونبّه إلى وجود انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض؛ ما يعد فرصة لتشكل سحابة سيلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد واصلت منذ ساعات الصباح الأولى تنبيهاتها تزامناً مع حالة التقلبات التي تعيشها المملكة حالياً؛ حيث شملت تنبيهات اليوم معظم المناطق عبر 13 تنبيهاً معظمها لحالات ماطرة تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم الأربعاء.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
10:34 AM

الحصيني كاشفاً خريطة هطولات الـ 36 ساعة: سحابة سيلية غرب الرياض

من خفيفة إلى غزيرة .. وقال: هناك انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ 36 ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بالبَرَد.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"، أن الأمطار ستبدأ من ظهر الأربعاء إلى مساء الخميس على كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان.

ونبّه إلى وجود انكسار وتجميع للرياح غرب العاصمة الرياض؛ ما يعد فرصة لتشكل سحابة سيلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد واصلت منذ ساعات الصباح الأولى تنبيهاتها تزامناً مع حالة التقلبات التي تعيشها المملكة حالياً؛ حيث شملت تنبيهات اليوم معظم المناطق عبر 13 تنبيهاً معظمها لحالات ماطرة تتواصل إلى أوقات متفاوتة على مدار اليوم الأربعاء.

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