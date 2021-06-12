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القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته بالمحافظات الحدودية

للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.. والحثّ على أخذ اللقاح

كثفت الفرق التوعوية بالقطاع الصحي الجنوبي بمنطقة جازان، بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت الجولات: المساجد والجوامع والأسواق والمراكز التجارية وأماكن التجمعات بالقطاع الجنوبي بالمنطقة.

وتهدف الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع على مدى أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتشجيع المواطنين والمقيمين.

كما ترمي الحملات إلى الحثّ على التوجه إلى مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف المواقع، لأخذ اللقاح وإبراز أهمية هذه الخطوة في الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

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القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته بالمحافظات الحدودية
سبق

كثفت الفرق التوعوية بالقطاع الصحي الجنوبي بمنطقة جازان، بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت الجولات: المساجد والجوامع والأسواق والمراكز التجارية وأماكن التجمعات بالقطاع الجنوبي بالمنطقة.

وتهدف الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع على مدى أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتشجيع المواطنين والمقيمين.

كما ترمي الحملات إلى الحثّ على التوجه إلى مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف المواقع، لأخذ اللقاح وإبراز أهمية هذه الخطوة في الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
02:32 PM

القطاع الصحي الجنوبي بجازان يكثف جولاته بالمحافظات الحدودية

للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.. والحثّ على أخذ اللقاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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كثفت الفرق التوعوية بالقطاع الصحي الجنوبي بمنطقة جازان، بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت الجولات: المساجد والجوامع والأسواق والمراكز التجارية وأماكن التجمعات بالقطاع الجنوبي بالمنطقة.

وتهدف الحملات إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع على مدى أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتشجيع المواطنين والمقيمين.

كما ترمي الحملات إلى الحثّ على التوجه إلى مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف المواقع، لأخذ اللقاح وإبراز أهمية هذه الخطوة في الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

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