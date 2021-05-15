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ووهان.. إعصار يضرب "منشأ كورونا" ويخلّف مئات القتلى والجرحى

رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة تضرب المدينة الصينية

أعلنت السلطات الصينية السبت، أن إعصاريْن أديا إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل وأكثر من 300 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد.

وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد؛ حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة.

وقالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان: إن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب أكثر من مئتين آخرين بجروح.

ووفق "الفرنسية"؛ فقد كانت هبات الرياح عنيفة إلى درجة أنها ألحقت أضرارًا برافعتين سقطت إحداهما في موقع بناء مسببة خسائر مادية جسيمة.

وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء؛ اقتلعت أشجار وتدمرت هنكارات وسقطت أعمدة كهرباء؛ مما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي.

وانهار نحو ثلاثين منزلًا، حسب سلطات هوباي.

من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضًا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي؛ حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.

وتفيد حصيلة بأن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة.

وظهرت في صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زوبعة سوداء تسبب أضرارًا كبيرة في مسارها.

وكانت عاصفة شديدة قد تسببت في بداية مايو، في مقتل 11 شخصًا في مدينة بالقرب من شنغهاي.

الصين إعصار

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ووهان.. إعصار يضرب "منشأ كورونا" ويخلّف مئات القتلى والجرحى
سبق

أعلنت السلطات الصينية السبت، أن إعصاريْن أديا إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل وأكثر من 300 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد.

وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد؛ حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة.

وقالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان: إن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب أكثر من مئتين آخرين بجروح.

ووفق "الفرنسية"؛ فقد كانت هبات الرياح عنيفة إلى درجة أنها ألحقت أضرارًا برافعتين سقطت إحداهما في موقع بناء مسببة خسائر مادية جسيمة.

وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء؛ اقتلعت أشجار وتدمرت هنكارات وسقطت أعمدة كهرباء؛ مما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي.

وانهار نحو ثلاثين منزلًا، حسب سلطات هوباي.

من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضًا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي؛ حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.

وتفيد حصيلة بأن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة.

وظهرت في صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زوبعة سوداء تسبب أضرارًا كبيرة في مسارها.

وكانت عاصفة شديدة قد تسببت في بداية مايو، في مقتل 11 شخصًا في مدينة بالقرب من شنغهاي.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
10:27 AM

ووهان.. إعصار يضرب "منشأ كورونا" ويخلّف مئات القتلى والجرحى

رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة تضرب المدينة الصينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصينية السبت، أن إعصاريْن أديا إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل وأكثر من 300 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد.

وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد؛ حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة.

وقالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان: إن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب أكثر من مئتين آخرين بجروح.

ووفق "الفرنسية"؛ فقد كانت هبات الرياح عنيفة إلى درجة أنها ألحقت أضرارًا برافعتين سقطت إحداهما في موقع بناء مسببة خسائر مادية جسيمة.

وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء؛ اقتلعت أشجار وتدمرت هنكارات وسقطت أعمدة كهرباء؛ مما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي.

وانهار نحو ثلاثين منزلًا، حسب سلطات هوباي.

من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضًا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي؛ حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.

وتفيد حصيلة بأن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة.

وظهرت في صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زوبعة سوداء تسبب أضرارًا كبيرة في مسارها.

وكانت عاصفة شديدة قد تسببت في بداية مايو، في مقتل 11 شخصًا في مدينة بالقرب من شنغهاي.

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