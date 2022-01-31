النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم مكة" يبدأ صرف أقنعة الوجه الشفافة للمعلمين والطلاب

حرصاً على السلامة العامة ومنع انتشار الأوبئة والفيروسات بينهم

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مديري ومديرات المدارس والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، بإرسال مناديبهم إلى إدارة المستودعات التابعة لتعليم مكة المكرمة، لاستلام أقنعة الوجه الشفافة وذلك حرصاً وحفاظاً على سلامة منسوبيها طلاباً ومعلمين من الأمراض الوبائية ومنع انتشارها بينهم.

ويأتي هذا التوجيه استناداً على ما أصدره وكيل الوزارة للشؤون المدرسية لزيادة الاحترازات الوقائية في المدارس.

مكة المكرمة وزارة التعليم تعليم مكة أقنعة الوجه الشفافة فيروس كورونا فيروس كوورنا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم مكة" يبدأ صرف أقنعة الوجه الشفافة للمعلمين والطلاب
سبق

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مديري ومديرات المدارس والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، بإرسال مناديبهم إلى إدارة المستودعات التابعة لتعليم مكة المكرمة، لاستلام أقنعة الوجه الشفافة وذلك حرصاً وحفاظاً على سلامة منسوبيها طلاباً ومعلمين من الأمراض الوبائية ومنع انتشارها بينهم.

ويأتي هذا التوجيه استناداً على ما أصدره وكيل الوزارة للشؤون المدرسية لزيادة الاحترازات الوقائية في المدارس.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
09:26 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:03 AM

"تعليم مكة" يبدأ صرف أقنعة الوجه الشفافة للمعلمين والطلاب

حرصاً على السلامة العامة ومنع انتشار الأوبئة والفيروسات بينهم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
6,244

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مديري ومديرات المدارس والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، بإرسال مناديبهم إلى إدارة المستودعات التابعة لتعليم مكة المكرمة، لاستلام أقنعة الوجه الشفافة وذلك حرصاً وحفاظاً على سلامة منسوبيها طلاباً ومعلمين من الأمراض الوبائية ومنع انتشارها بينهم.

ويأتي هذا التوجيه استناداً على ما أصدره وكيل الوزارة للشؤون المدرسية لزيادة الاحترازات الوقائية في المدارس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة