"تعليم مكة" يبدأ صرف أقنعة الوجه الشفافة للمعلمين والطلاب

حرصاً على السلامة العامة ومنع انتشار الأوبئة والفيروسات بينهم

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مديري ومديرات المدارس والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، بإرسال مناديبهم إلى إدارة المستودعات التابعة لتعليم مكة المكرمة، لاستلام أقنعة الوجه الشفافة وذلك حرصاً وحفاظاً على سلامة منسوبيها طلاباً ومعلمين من الأمراض الوبائية ومنع انتشارها بينهم.

ويأتي هذا التوجيه استناداً على ما أصدره وكيل الوزارة للشؤون المدرسية لزيادة الاحترازات الوقائية في المدارس.