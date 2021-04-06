تزامنًا مع اليوم العالمي.. "الإرشاد الأسري" ينفذ برنامج "اضطراب التوحد"

برنامج علاجي متكامل ومتنوع يشمل أنشطة تعليمية وترفيهية ونفسية

أقام مركز "سمو الفكر للإرشاد الأسري والنفسي بالرياض"، فعالية يوم التوحد العالمي؛ بهدف رفع الوعي باضطرابات التوحد ومدى أهمية التدخلات العلاجية المبكرة.

ونفذ المركز برامجه الترفيهية والعلاجية بقيادة أخصائي نفسي أول "الهنوف الملحم"، وأخصائي نطق وتخاطب "عبدالعزيز القرني"، وتنفيذ عدد من الأخصائيات، وبإشراف المديرة التنفيذية للمركز "غادة الحسن".

وتنوعت الفعاليات المقامة في المركز ما بين برنامج ترفيهي وعلاجي متكامل ومتنوع؛ شَمِلَ أنشطة (تعليمية، وترفيهية، ونفسية)، واستهدفت اضطراب التوحد. وشارك بالحضور الزميلة الإعلامية "البندري السمحان"، وأصغر سفيرة للنوايا الحسنة "رند بنت علي"، وكذلك عدد من أطفال التوحد وأسرهم.

يشار إلى أن مركز سمو الفكر للإرشاد الأسري، تَأسس في عام ٢٠١٣م، ويهدف إلى العناية بالأسرة من جميع جوانبها وجميع أفرادها، ويهدف أيضًا إلى نشر التوعية لجميع فئات المجتمع والرقي بهم وتطوير قدراتهم.

ويقدم "المركز" خدمات الاستشارات الزوجية والنفسية والأسرية والتربوية والتعليمية، والاستشارات الخاصة بالأطفال، وكذلك الخاصة بالمراهقين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الدعم النفسي.