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أمريكا تتعهد بألا ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين

"بلينكن" أشار إلى أن العلاقات معقدة ولن تتطابق دائماً

تعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

وقال "بلينكن" في ختام الاجتماع بوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل: "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة مع الصين لن تتطابق دائماً مع علاقاتنا، ولن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وشارك "بلينكن" في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وجهاً لوجه للمرة الأولى، بعد نحو عام من اللقاءات عبر تقنية الفيديو؛ بسبب انتشار جائحة كورونا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تتعهد بألا ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين
سبق

تعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

وقال "بلينكن" في ختام الاجتماع بوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل: "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة مع الصين لن تتطابق دائماً مع علاقاتنا، ولن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وشارك "بلينكن" في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وجهاً لوجه للمرة الأولى، بعد نحو عام من اللقاءات عبر تقنية الفيديو؛ بسبب انتشار جائحة كورونا.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:14 PM

أمريكا تتعهد بألا ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين

"بلينكن" أشار إلى أن العلاقات معقدة ولن تتطابق دائماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

وقال "بلينكن" في ختام الاجتماع بوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل: "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة مع الصين لن تتطابق دائماً مع علاقاتنا، ولن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وشارك "بلينكن" في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وجهاً لوجه للمرة الأولى، بعد نحو عام من اللقاءات عبر تقنية الفيديو؛ بسبب انتشار جائحة كورونا.

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