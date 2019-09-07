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الفيحاء يُجري مرانًا استرجاعيًّا.. والجهاز الطبي يريح الجهيم

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية ظُهر اليوم السبت، وذلك عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الجمعة مع الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقد أجرى اللاعبون تمارين استرجاعية، وإطالة للعضلات، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبعها تمارين الاستشفاء في المسبح.

من جانبه، أراح الجهاز الطبي حمد الجهيم إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ولم يستطع إكمال المباراة بسببها، وسيُجري مزيدًا من الفحوصات الطبية على موضع إصابته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يُجري مرانًا استرجاعيًّا.. والجهاز الطبي يريح الجهيم
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية ظُهر اليوم السبت، وذلك عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الجمعة مع الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقد أجرى اللاعبون تمارين استرجاعية، وإطالة للعضلات، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبعها تمارين الاستشفاء في المسبح.

من جانبه، أراح الجهاز الطبي حمد الجهيم إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ولم يستطع إكمال المباراة بسببها، وسيُجري مزيدًا من الفحوصات الطبية على موضع إصابته.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
08:44 PM

الفيحاء يُجري مرانًا استرجاعيًّا.. والجهاز الطبي يريح الجهيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية ظُهر اليوم السبت، وذلك عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس الجمعة مع الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقد أجرى اللاعبون تمارين استرجاعية، وإطالة للعضلات، وذلك تحت إشراف مدرب اللياقة جابرييل قوميز، تبعها تمارين الاستشفاء في المسبح.

من جانبه، أراح الجهاز الطبي حمد الجهيم إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ولم يستطع إكمال المباراة بسببها، وسيُجري مزيدًا من الفحوصات الطبية على موضع إصابته.

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