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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية بالمنطقة الشرقية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما أبعدت سلطات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم امرأة عن باحاته لمدة أسبوعين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، كما نفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي ذات السياق أبعدت سلطات الاحتلال الشابين المقدسيين رشيد الرشق وسفيان العجولي عن الأقصى لمدة أسبوعين، كما أبعدت الأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان أبو صبيح عن المسجد الأقصى للفترة ذاتها، وأصدرت قرارًا بمنعه من السفر لمدة شهر قابل للتجديد.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما أبعدت سلطات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم امرأة عن باحاته لمدة أسبوعين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، كما نفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي ذات السياق أبعدت سلطات الاحتلال الشابين المقدسيين رشيد الرشق وسفيان العجولي عن الأقصى لمدة أسبوعين، كما أبعدت الأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان أبو صبيح عن المسجد الأقصى للفترة ذاتها، وأصدرت قرارًا بمنعه من السفر لمدة شهر قابل للتجديد.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:06 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية بالمنطقة الشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما أبعدت سلطات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم امرأة عن باحاته لمدة أسبوعين.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، كما نفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي ذات السياق أبعدت سلطات الاحتلال الشابين المقدسيين رشيد الرشق وسفيان العجولي عن الأقصى لمدة أسبوعين، كما أبعدت الأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته إيمان أبو صبيح عن المسجد الأقصى للفترة ذاتها، وأصدرت قرارًا بمنعه من السفر لمدة شهر قابل للتجديد.

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