"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-29
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:39 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.