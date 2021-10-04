وقّعت مؤسسة #حديقة_الملك_سلمان اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء 5 محطات بالحديقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تغذية #حديقة_الملك_سلمان بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة إجمالية قدرها 580 ميجا واط.
"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات
تهدف إلى تغذيتها بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة قدرها 580 ميجا واط
وقّعت مؤسسة #حديقة_الملك_سلمان اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء 5 محطات بالحديقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تغذية #حديقة_الملك_سلمان بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة إجمالية قدرها 580 ميجا واط.
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"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطاتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-04
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
02:17 PM
"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات
تهدف إلى تغذيتها بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة قدرها 580 ميجا واط
وقّعت مؤسسة #حديقة_الملك_سلمان اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء 5 محطات بالحديقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تغذية #حديقة_الملك_سلمان بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة إجمالية قدرها 580 ميجا واط.
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