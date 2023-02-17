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شركة برازيلية تعلق تصدير الدواجن من مصنعين لها إلى السعودية

بسبب مخالفات في إنتاج العلف

قالت شركة "بي آر إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، إن اثنين من مصانعها فرض عليهما حظر مؤقت على تصدير الدواجن إلى السعودية، بسبب مخالفات في إنتاج العلف كشف عنها تحقيق أُجري في الفترة من 2014 إلى 2018.

وأضافت الشركة أن "أحد المصنعين اللذين يشملهما الحظر لا يبيع أي شيء إلى السعودية، ويصدر الآخر حوالي ستة آلاف طن شهرياً إلى المملكة، ويقع المصنعان كلاهما في ولاية بارانا في جنوب البرازيل".

وقالت الشركة نقلاً عن "رويترز": إن "خمسة مصانع أخرى ما زال مسموحاً لها بتصدير الدواجن إلى السعودية".

وفي ديسمبر كانون الأول، وجه ممثلو ادعاء اتحاديون برازيليون رسمياً اتهامات إلى 11 شخصاً فيما يتصل بتحقيق جنائي يتهم بي آر إف، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، بالتهرب من فحوصات للسلامة الغذائية.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع التحقيق بشأن مخالفات في عملياتها الصناعية والذي تجريه السلطات البرازيلية وسلطات دولية.

شركة بي آر إف البرازيلية للصناعات الغذائية تصدير الدواجن إلى السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة برازيلية تعلق تصدير الدواجن من مصنعين لها إلى السعودية
سبق

قالت شركة "بي آر إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، إن اثنين من مصانعها فرض عليهما حظر مؤقت على تصدير الدواجن إلى السعودية، بسبب مخالفات في إنتاج العلف كشف عنها تحقيق أُجري في الفترة من 2014 إلى 2018.

وأضافت الشركة أن "أحد المصنعين اللذين يشملهما الحظر لا يبيع أي شيء إلى السعودية، ويصدر الآخر حوالي ستة آلاف طن شهرياً إلى المملكة، ويقع المصنعان كلاهما في ولاية بارانا في جنوب البرازيل".

وقالت الشركة نقلاً عن "رويترز": إن "خمسة مصانع أخرى ما زال مسموحاً لها بتصدير الدواجن إلى السعودية".

وفي ديسمبر كانون الأول، وجه ممثلو ادعاء اتحاديون برازيليون رسمياً اتهامات إلى 11 شخصاً فيما يتصل بتحقيق جنائي يتهم بي آر إف، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، بالتهرب من فحوصات للسلامة الغذائية.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع التحقيق بشأن مخالفات في عملياتها الصناعية والذي تجريه السلطات البرازيلية وسلطات دولية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:14 PM

شركة برازيلية تعلق تصدير الدواجن من مصنعين لها إلى السعودية

بسبب مخالفات في إنتاج العلف

A A A
محمد البقمي - الرياض
2
8,525

قالت شركة "بي آر إف" البرازيلية للصناعات الغذائية، إن اثنين من مصانعها فرض عليهما حظر مؤقت على تصدير الدواجن إلى السعودية، بسبب مخالفات في إنتاج العلف كشف عنها تحقيق أُجري في الفترة من 2014 إلى 2018.

وأضافت الشركة أن "أحد المصنعين اللذين يشملهما الحظر لا يبيع أي شيء إلى السعودية، ويصدر الآخر حوالي ستة آلاف طن شهرياً إلى المملكة، ويقع المصنعان كلاهما في ولاية بارانا في جنوب البرازيل".

وقالت الشركة نقلاً عن "رويترز": إن "خمسة مصانع أخرى ما زال مسموحاً لها بتصدير الدواجن إلى السعودية".

وفي ديسمبر كانون الأول، وجه ممثلو ادعاء اتحاديون برازيليون رسمياً اتهامات إلى 11 شخصاً فيما يتصل بتحقيق جنائي يتهم بي آر إف، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، بالتهرب من فحوصات للسلامة الغذائية.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع التحقيق بشأن مخالفات في عملياتها الصناعية والذي تجريه السلطات البرازيلية وسلطات دولية.

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