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بالفيديو.. أكاديمي كيني: لمست من المملكة بالحج الاهتمام بعموم المسلمين

قال : قبولي في ظل جائحة كورونا اصطفاء وجهود السعودية تتحدث عن نفسها

أكد أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة طيبة الدكتور سهيل محمد إقبال من دولة كينيا أن الحجاج لمسوا من قيادة المملكة في حجّ هذا العام الاهتمام والرعاية والعناية لعموم المسلمين, مشيدا بالجهود الكبيرة التي قدمتها السعودية من الاصطفاف والترتيب خلال أداء الحجاج مناسك الحج سواءً في المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام جهود تفوق الوصف.

جاء ذلك بتصريح له خلال أدائه مناسك الحج وقال: أحمد الله سبحانه وتعالى على أن منّ علينا أداء شعيرة الحج في هذا العام وهي بالنسبة لي فرصة العمر, مشيراً أنهم كانوا في شوق ولهف لرؤية البيت الحرام والمشاعر المقدسة.

وأشاد الدكتور" سهيل" بالجهود الكبيرة التي قدمتها القيادة الرشيدة والوزارات المعنية بأعمال الحج حيث إن الحجاج لمسوا الاهتمام والرعاية والعناية من المملكة بالمتابعة وإلقاء التعليمات على الحجاج والاستعداد التي رأيناها قبل الحج فهي تأكيد لاهتمام هذه البلاد بالإسلام والمسلمين.

وأضاف أن شعار "بسلام آمنين" تحقق بفضل الله ثمّ بفضل حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما قدموا من جهود عظيمة يفوق الوصف والتوقعات, منوهاً بالتطويرات التي طالت المشاعر المقدسة من جسر الجمرات وتركيب التكييف وأرصفة الطرقات.

كما نوه أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة طيبة بما شاهده من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعي فيه مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1441هـ.

وفي ختام حديثه رفع "الدكتور سهيل اقبال" الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على عنايتهم ورعايتهم بالإسلام والمسلمين, كما شكر أجهزة الدولة التي شاركت في تنفيذ أعمال الحج والتي تكللت بنجاح ولله الحمد والمنة, سائلاً الله بأن يرفع الوباء والبلاء عن الأمة.

حج 1441 هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أكاديمي كيني: لمست من المملكة بالحج الاهتمام بعموم المسلمين
سبق

أكد أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة طيبة الدكتور سهيل محمد إقبال من دولة كينيا أن الحجاج لمسوا من قيادة المملكة في حجّ هذا العام الاهتمام والرعاية والعناية لعموم المسلمين, مشيدا بالجهود الكبيرة التي قدمتها السعودية من الاصطفاف والترتيب خلال أداء الحجاج مناسك الحج سواءً في المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام جهود تفوق الوصف.

جاء ذلك بتصريح له خلال أدائه مناسك الحج وقال: أحمد الله سبحانه وتعالى على أن منّ علينا أداء شعيرة الحج في هذا العام وهي بالنسبة لي فرصة العمر, مشيراً أنهم كانوا في شوق ولهف لرؤية البيت الحرام والمشاعر المقدسة.

وأشاد الدكتور" سهيل" بالجهود الكبيرة التي قدمتها القيادة الرشيدة والوزارات المعنية بأعمال الحج حيث إن الحجاج لمسوا الاهتمام والرعاية والعناية من المملكة بالمتابعة وإلقاء التعليمات على الحجاج والاستعداد التي رأيناها قبل الحج فهي تأكيد لاهتمام هذه البلاد بالإسلام والمسلمين.

وأضاف أن شعار "بسلام آمنين" تحقق بفضل الله ثمّ بفضل حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما قدموا من جهود عظيمة يفوق الوصف والتوقعات, منوهاً بالتطويرات التي طالت المشاعر المقدسة من جسر الجمرات وتركيب التكييف وأرصفة الطرقات.

كما نوه أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة طيبة بما شاهده من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعي فيه مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1441هـ.

وفي ختام حديثه رفع "الدكتور سهيل اقبال" الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على عنايتهم ورعايتهم بالإسلام والمسلمين, كما شكر أجهزة الدولة التي شاركت في تنفيذ أعمال الحج والتي تكللت بنجاح ولله الحمد والمنة, سائلاً الله بأن يرفع الوباء والبلاء عن الأمة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
05:08 PM

بالفيديو.. أكاديمي كيني: لمست من المملكة بالحج الاهتمام بعموم المسلمين

قال : قبولي في ظل جائحة كورونا اصطفاء وجهود السعودية تتحدث عن نفسها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة طيبة الدكتور سهيل محمد إقبال من دولة كينيا أن الحجاج لمسوا من قيادة المملكة في حجّ هذا العام الاهتمام والرعاية والعناية لعموم المسلمين, مشيدا بالجهود الكبيرة التي قدمتها السعودية من الاصطفاف والترتيب خلال أداء الحجاج مناسك الحج سواءً في المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام جهود تفوق الوصف.

جاء ذلك بتصريح له خلال أدائه مناسك الحج وقال: أحمد الله سبحانه وتعالى على أن منّ علينا أداء شعيرة الحج في هذا العام وهي بالنسبة لي فرصة العمر, مشيراً أنهم كانوا في شوق ولهف لرؤية البيت الحرام والمشاعر المقدسة.

وأشاد الدكتور" سهيل" بالجهود الكبيرة التي قدمتها القيادة الرشيدة والوزارات المعنية بأعمال الحج حيث إن الحجاج لمسوا الاهتمام والرعاية والعناية من المملكة بالمتابعة وإلقاء التعليمات على الحجاج والاستعداد التي رأيناها قبل الحج فهي تأكيد لاهتمام هذه البلاد بالإسلام والمسلمين.

وأضاف أن شعار "بسلام آمنين" تحقق بفضل الله ثمّ بفضل حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما قدموا من جهود عظيمة يفوق الوصف والتوقعات, منوهاً بالتطويرات التي طالت المشاعر المقدسة من جسر الجمرات وتركيب التكييف وأرصفة الطرقات.

كما نوه أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة طيبة بما شاهده من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعي فيه مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1441هـ.

وفي ختام حديثه رفع "الدكتور سهيل اقبال" الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على عنايتهم ورعايتهم بالإسلام والمسلمين, كما شكر أجهزة الدولة التي شاركت في تنفيذ أعمال الحج والتي تكللت بنجاح ولله الحمد والمنة, سائلاً الله بأن يرفع الوباء والبلاء عن الأمة.

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