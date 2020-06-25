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جهود الأمن وفِرَق الإنقاذ تتواصل بحثًا عن "بندر الحارثي" بالطائف

تَغَيّب منذ 5 أيام مستقلًا مركبة شقيقه.. ويعاني من مرض نفسي

تتواصل الجهود الأمنية، وفِرَق الإنقاذ التطوعية، بمحافظة الطائف، من أجل تكثيف البحث عن المتغيب "بندر بن مقبل فرحان الحارثي" البالغ من العمر 26 عامًا.

وكان "بندر" قد تَغَيّب عن أسرته، بعد أن استقل مركبة شقيقه أثناء وقوفها عند أحد المحلات التجارية في "الصناعية"، ثم اختفى بها منذ يوم الأحد الماضي.

وأوضح "خالد" شقيق المتغيب أن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يرتدي عند اختفائه "بنطال جينز وتيشيرت أبيض"، وأن المركبة التي كان يستقلها من نوع ألنترا موديل 2018 ذات لون أبيض.

وذكر أنه أبلغ الشرطة رسميًّا بواقعة الاختفاء، وأبلغ فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، ولا تزال الجهود تتواصل بحثًا عن "بندر"؛ مناشدًا الجميع بالتعاون في حال رؤيته والإبلاغ.

الجهود الأمنية فِرَق الإنقاذ التطوعية الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهود الأمن وفِرَق الإنقاذ تتواصل بحثًا عن "بندر الحارثي" بالطائف
سبق

تتواصل الجهود الأمنية، وفِرَق الإنقاذ التطوعية، بمحافظة الطائف، من أجل تكثيف البحث عن المتغيب "بندر بن مقبل فرحان الحارثي" البالغ من العمر 26 عامًا.

وكان "بندر" قد تَغَيّب عن أسرته، بعد أن استقل مركبة شقيقه أثناء وقوفها عند أحد المحلات التجارية في "الصناعية"، ثم اختفى بها منذ يوم الأحد الماضي.

وأوضح "خالد" شقيق المتغيب أن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يرتدي عند اختفائه "بنطال جينز وتيشيرت أبيض"، وأن المركبة التي كان يستقلها من نوع ألنترا موديل 2018 ذات لون أبيض.

وذكر أنه أبلغ الشرطة رسميًّا بواقعة الاختفاء، وأبلغ فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، ولا تزال الجهود تتواصل بحثًا عن "بندر"؛ مناشدًا الجميع بالتعاون في حال رؤيته والإبلاغ.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
01:09 PM

جهود الأمن وفِرَق الإنقاذ تتواصل بحثًا عن "بندر الحارثي" بالطائف

تَغَيّب منذ 5 أيام مستقلًا مركبة شقيقه.. ويعاني من مرض نفسي

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فهد العتيبي - الطائف
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4,825

تتواصل الجهود الأمنية، وفِرَق الإنقاذ التطوعية، بمحافظة الطائف، من أجل تكثيف البحث عن المتغيب "بندر بن مقبل فرحان الحارثي" البالغ من العمر 26 عامًا.

وكان "بندر" قد تَغَيّب عن أسرته، بعد أن استقل مركبة شقيقه أثناء وقوفها عند أحد المحلات التجارية في "الصناعية"، ثم اختفى بها منذ يوم الأحد الماضي.

وأوضح "خالد" شقيق المتغيب أن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يرتدي عند اختفائه "بنطال جينز وتيشيرت أبيض"، وأن المركبة التي كان يستقلها من نوع ألنترا موديل 2018 ذات لون أبيض.

وذكر أنه أبلغ الشرطة رسميًّا بواقعة الاختفاء، وأبلغ فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، ولا تزال الجهود تتواصل بحثًا عن "بندر"؛ مناشدًا الجميع بالتعاون في حال رؤيته والإبلاغ.

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