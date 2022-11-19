إلا أن يصرفها الله .. قراءة 3 خبراء للحالة الجوية في 3 أيام: استعدوا لـ "تحت الصفر"!

زائر قطبي على الشمال وتغلغل ملموس بالعاصمة والهطولات تتفاوت بين مناطق عدة

واصل خبراء ومواقع الطقس والأرصاد تفاعلهم مع حالة التقلبات الجوية الحالية والحالة الماطرة "غيث"، متوقعين استمرارها خلال الأيام المقبلة، فيما فرضت أجواء الرياض الماطرة نفسها على حسابات خبراء الطقس على مواقع وتطبيقات التواصل تزامناً مع الهطولات التي بدأت فجر اليوم بالعاصمة ومازالت متواصلة بدرجات متفاوتة من مكانٍ إلى آخر.

وكان خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ قد قال معلقاً على الأجواء الحالية: "أمس حلّ الزائر القطبي على الشمال، واليوم يتمركز على الشمالية الشرقية مع امتداد على منطقة القصيم، والأربعاء تغلغل ملموس على العاصمة الرياض، والخميس تعمق حتى جنوب غرب منطقة الرياض مع انخفاض بمعدل 6 – 12 درجة، فرصة صقيع، صفر وتحت الصفر خاصة شمالاً، عواصف ترابية".

فيما توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن يكون اليوم الثلاثاء هو ذروة حالة #غيث على العاصمة، وقال: "متوقع الأيام السبعة المقبلة أبرد من التي يليها، وستكون درجة الحرارة بوجه عام أقل من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت ومتوقع أن تعيش العاصمة #الرياض يوم الثلاثاء أجواءً شتوية بامتياز، لكثافة الغيوم، وتعدُّد موجات المطر، وانخفاض درجة الحرارة".

أما خبير الأرصاد عبد العزيز الحصيني؛ فقال بدوره: "متوقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات بَرَد نهار الثلاثاء على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والرياض والشرقية وعسير والباحة وجنوب المدينة المنوّرة وشرقها والقصيم، وأهل الرياض متوقع أجواء ماطرة وباردة وضبابية الثلاثاء، ومتوقع موجة بارد سيبيرية البداية من الشمالية ثم الوسطى والشرقية تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ولكن بشكل أقل، ثم متوقع أن تمتد فيما بعد الى منطقة نجران.

وتابع يقول: "متوقع انخفاض وتهاوي الحرارة بمقدار من سبع إلى عشر درجات عمّا سجلته الحرارة الإثنين، إلا أن يصرفها الله، وأنصح بتجهيز الملابس الشتوية".

واليوم الثلاثاء توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق: الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.