لهذا السبب.. "التجارة" تعلن عن استدعاء 3.405 مركبات نيسان "Pathfinder"

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 3.405 مركبات نيسان"Pathfinder" سنة الصنع 2014- 2015؛ لاحتمالية استمرار عمل ضوء الفرامل حتى في حالة عدم استخدامه، بالإضافة إلى إمكانية تحريك ذراع ناقل الحركة دون الضغط على دواسة الفرامل؛ مما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.