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قيادة القوات المشتركة تختتم ورش العمل حول حماية الأطفال في مناطق النزاع

اشتملت على محاور عن الهلال الأحمر وتسليم واحتجاز الأطفال ونقاط الضعف

اختتمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي، سلسلة ورش العمل التدريبية بعنوان "حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني"، وذلك بقيادة المنطقة الجنوبية، بحضور قائد المنطقة الجنوبية.

واشتملت الورشة على عدد من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وتسليم واحتجاز الأطفال، ونقاط ضعف الأطفال.

يذكر أن ورشة العمل الأولى أقيمت بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، والثانية بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قيادة القوات المشتركة تختتم ورش العمل حول حماية الأطفال في مناطق النزاع
سبق

اختتمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي، سلسلة ورش العمل التدريبية بعنوان "حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني"، وذلك بقيادة المنطقة الجنوبية، بحضور قائد المنطقة الجنوبية.

واشتملت الورشة على عدد من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وتسليم واحتجاز الأطفال، ونقاط ضعف الأطفال.

يذكر أن ورشة العمل الأولى أقيمت بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، والثانية بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
06:10 PM

قيادة القوات المشتركة تختتم ورش العمل حول حماية الأطفال في مناطق النزاع

اشتملت على محاور عن الهلال الأحمر وتسليم واحتجاز الأطفال ونقاط الضعف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي، سلسلة ورش العمل التدريبية بعنوان "حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني"، وذلك بقيادة المنطقة الجنوبية، بحضور قائد المنطقة الجنوبية.

واشتملت الورشة على عدد من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وتسليم واحتجاز الأطفال، ونقاط ضعف الأطفال.

يذكر أن ورشة العمل الأولى أقيمت بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، والثانية بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

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