"النقل" تكشف تفاصيل تأخُّر ترصيف عبَّارة فرسان بالجزيرة: لأول مرة تحدث!

"القحطاني": قدَّمنا التسهيلات كافة.. وكانت غايتنا وصول الركاب لأهاليهم بخير

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للقطاع البحري فريد بن عبدالله القحطاني تفاصيل حادثة توقُّف عبَّارة فرسان في البحر الأحمر الليلة، وأوضح أن جميع الركاب وصلوا بسلام.

وتفصيلاً، قال "القحطاني" إن العبّارة فرسان غادرت ميناء جازان نحو الساعة الرابعة مساء بعد استكمال الإجراءات اللازمة للإبحار بعدد ٢٨٦ راكبًا و٣٦ سيارة، وعند وصولها ميناء فرسان ساءت الأحوال الجوية، وقوبلت برياح شديدة، وصلت فوق ٥٠ عقدة، ولم يستطع كابتن العبّارة الترصيف بسبب الرياح القوية. ونظرًا لصعوبة رجوع العبّارة ميناء جازان لسوء الأحوال الجوية، ولسلامة الأرواح، تطلب الوضع بقاء العبّارة خارج ميناء فرسان لحين تحسُّن الأحوال الجوية، وانخفاض سرعة الرياح.

وأضاف: هذا هو الإجراء المتبع عادة في مثل هذه الحالات. وقد وصلت العبّارة بحفظ الله ورعايته إلى ميناء فرسان الساعة الـ9:30 مساء، ونزل الركاب والسيارات سالمين ولله الحمد.

واختتم بالقول: تم تقديم التسهيلات اللازمة كافة للركاب.. فغايتنا وصولهم إلى أهاليهم وهم بخير، ودون تعرُّضهم لمكروه لا قدر الله. ونشكر جميع الجهات على متابعتها وحُسن تعاملها مع الحالة التي تعتبر الأولى منذ تشغيل هذه العبَّارات.