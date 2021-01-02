كشفت الأردن الجمعة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا. وتفصيلاً، أوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبُّعهما من قِبل فِرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

الأردن تكتشف 3 حالات لمصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-02 كشفت الأردن الجمعة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.



وتفصيلاً، أوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبُّعهما من قِبل فِرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 12:20 AM

الأردن تكتشف 3 حالات لمصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا "الصحة" أكدت تطبيق إجراءات العزل على المصابين حسب البروتوكولات





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كشفت الأردن الجمعة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.



وتفصيلاً، أوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبُّعهما من قِبل فِرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.