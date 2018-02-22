ميناء جدة.. "مأدبة عشاء" على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"

بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب ومسؤولين رفيعي المستوى

أقيمت، أمس، مأدبة عشاء على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"، التي تقوم حالياً بزيارة ودية للمملكة في ميناء جدة الإسلامي.

وقام قائد السفينة، القبطان غلام أكبر شاه بخاري، بالترحيب بالضيوف على متن السفينة، وسلط الضوء على الاهتمام الاستراتيجي للعلاقات بين باكستان والبحرية الملكية السعودية.

وقال "بخاري": إن البلدين يتمتعان بعلاقات ودية، وإن البحرية في البلدين تعقدان عدداً من التدريبات المشتركة بما في ذلك المناورات البحرية السنوية المشتركة "نسيم البحر".

وتابع: كما يتم تدريب حوالى 25 من أفراد الطاقم في أكاديمية القوات البحرية السعودية.

وخلال كلمته حول السفينة الحربية، أفاد القبطان بخاري بأن السفينة "أسلط" تستمد اسمها من كلمة عربية تدل على نوع من السيوف المستخدمة من قِبَل العرب خلال الأيام الأولى في الإسلام.

وأضاف: تم تكليف السفينة "أسلط" في البحرية الباكستانية مؤخراً في 17 أبريل 2013، وأنها مجهزة بنظام إدارة القتال الفائقة ومزودة بالطوربيدات والصواريخ، وتعتبر السفينة الرابعة من فئة فرقاطة السيوف التي تم صناعتها محلياً في مجمع كراتشي لبناء السفن والأشغال الهندسية.

حضر الحفل عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في جدة، ومسؤولين رفيعي المستوى من البحرية السعودية، ومسؤولي القنصلية العامة الباكستانية، وأعضاء الجالية الباكستانية.

وفي وقت سابق، قام القبطان غلام أكبر بخاري بزيارة مكتب قائد أسطول الغربية الملكية السعودية، اللواء بحري عبدالله بن مطلق وعدد من كبار المسؤولين السعوديين في جدة.