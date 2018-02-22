النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ميناء جدة.. "مأدبة عشاء" على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"

بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب ومسؤولين رفيعي المستوى

أقيمت، أمس، مأدبة عشاء على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"، التي تقوم حالياً بزيارة ودية للمملكة في ميناء جدة الإسلامي.

وقام قائد السفينة، القبطان غلام أكبر شاه بخاري، بالترحيب بالضيوف على متن السفينة، وسلط الضوء على الاهتمام الاستراتيجي للعلاقات بين باكستان والبحرية الملكية السعودية.

وقال "بخاري": إن البلدين يتمتعان بعلاقات ودية، وإن البحرية في البلدين تعقدان عدداً من التدريبات المشتركة بما في ذلك المناورات البحرية السنوية المشتركة "نسيم البحر".

وتابع: كما يتم تدريب حوالى 25 من أفراد الطاقم في أكاديمية القوات البحرية السعودية.

وخلال كلمته حول السفينة الحربية، أفاد القبطان بخاري بأن السفينة "أسلط" تستمد اسمها من كلمة عربية تدل على نوع من السيوف المستخدمة من قِبَل العرب خلال الأيام الأولى في الإسلام.

وأضاف: تم تكليف السفينة "أسلط" في البحرية الباكستانية مؤخراً في 17 أبريل 2013، وأنها مجهزة بنظام إدارة القتال الفائقة ومزودة بالطوربيدات والصواريخ، وتعتبر السفينة الرابعة من فئة فرقاطة السيوف التي تم صناعتها محلياً في مجمع كراتشي لبناء السفن والأشغال الهندسية.

حضر الحفل عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في جدة، ومسؤولين رفيعي المستوى من البحرية السعودية، ومسؤولي القنصلية العامة الباكستانية، وأعضاء الجالية الباكستانية.

وفي وقت سابق، قام القبطان غلام أكبر بخاري بزيارة مكتب قائد أسطول الغربية الملكية السعودية، اللواء بحري عبدالله بن مطلق وعدد من كبار المسؤولين السعوديين في جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميناء جدة.. "مأدبة عشاء" على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"
سبق

أقيمت، أمس، مأدبة عشاء على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"، التي تقوم حالياً بزيارة ودية للمملكة في ميناء جدة الإسلامي.

وقام قائد السفينة، القبطان غلام أكبر شاه بخاري، بالترحيب بالضيوف على متن السفينة، وسلط الضوء على الاهتمام الاستراتيجي للعلاقات بين باكستان والبحرية الملكية السعودية.

وقال "بخاري": إن البلدين يتمتعان بعلاقات ودية، وإن البحرية في البلدين تعقدان عدداً من التدريبات المشتركة بما في ذلك المناورات البحرية السنوية المشتركة "نسيم البحر".

وتابع: كما يتم تدريب حوالى 25 من أفراد الطاقم في أكاديمية القوات البحرية السعودية.

وخلال كلمته حول السفينة الحربية، أفاد القبطان بخاري بأن السفينة "أسلط" تستمد اسمها من كلمة عربية تدل على نوع من السيوف المستخدمة من قِبَل العرب خلال الأيام الأولى في الإسلام.

وأضاف: تم تكليف السفينة "أسلط" في البحرية الباكستانية مؤخراً في 17 أبريل 2013، وأنها مجهزة بنظام إدارة القتال الفائقة ومزودة بالطوربيدات والصواريخ، وتعتبر السفينة الرابعة من فئة فرقاطة السيوف التي تم صناعتها محلياً في مجمع كراتشي لبناء السفن والأشغال الهندسية.

حضر الحفل عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في جدة، ومسؤولين رفيعي المستوى من البحرية السعودية، ومسؤولي القنصلية العامة الباكستانية، وأعضاء الجالية الباكستانية.

وفي وقت سابق، قام القبطان غلام أكبر بخاري بزيارة مكتب قائد أسطول الغربية الملكية السعودية، اللواء بحري عبدالله بن مطلق وعدد من كبار المسؤولين السعوديين في جدة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:21 PM

ميناء جدة.. "مأدبة عشاء" على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"

بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب ومسؤولين رفيعي المستوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
4,730

أقيمت، أمس، مأدبة عشاء على متن السفينة الحربية الباكستانية "أسلط"، التي تقوم حالياً بزيارة ودية للمملكة في ميناء جدة الإسلامي.

وقام قائد السفينة، القبطان غلام أكبر شاه بخاري، بالترحيب بالضيوف على متن السفينة، وسلط الضوء على الاهتمام الاستراتيجي للعلاقات بين باكستان والبحرية الملكية السعودية.

وقال "بخاري": إن البلدين يتمتعان بعلاقات ودية، وإن البحرية في البلدين تعقدان عدداً من التدريبات المشتركة بما في ذلك المناورات البحرية السنوية المشتركة "نسيم البحر".

وتابع: كما يتم تدريب حوالى 25 من أفراد الطاقم في أكاديمية القوات البحرية السعودية.

وخلال كلمته حول السفينة الحربية، أفاد القبطان بخاري بأن السفينة "أسلط" تستمد اسمها من كلمة عربية تدل على نوع من السيوف المستخدمة من قِبَل العرب خلال الأيام الأولى في الإسلام.

وأضاف: تم تكليف السفينة "أسلط" في البحرية الباكستانية مؤخراً في 17 أبريل 2013، وأنها مجهزة بنظام إدارة القتال الفائقة ومزودة بالطوربيدات والصواريخ، وتعتبر السفينة الرابعة من فئة فرقاطة السيوف التي تم صناعتها محلياً في مجمع كراتشي لبناء السفن والأشغال الهندسية.

حضر الحفل عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في جدة، ومسؤولين رفيعي المستوى من البحرية السعودية، ومسؤولي القنصلية العامة الباكستانية، وأعضاء الجالية الباكستانية.

وفي وقت سابق، قام القبطان غلام أكبر بخاري بزيارة مكتب قائد أسطول الغربية الملكية السعودية، اللواء بحري عبدالله بن مطلق وعدد من كبار المسؤولين السعوديين في جدة.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,124
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,325
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,925
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,370

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة